Pig Destroyer teilen remastertes „Untitled“

Zum 20. Jubiläum des Albums „Terrifyer“ gibt es eine dazugehörige Neuauflage via Relapse Records. Die Grindcore-Truppe von Pig Destroyer teilen davon ihr remastertes „Untitled“. Die remixte/remasterte neue Edition ist ab dem 15. November über Relapse Records in mehreren Formaten erhältlich.

© Pig Destroyer logo

Sänger J.R. Hayes teilte Folgendes mit:

„Wir haben so ziemlich alles, was wir finden konnten, in dieses Boxset gepackt. Wie viel mehr Terrifyer könnte es sein? Nichts ist mehr Terrifyer.“

Gitarrist Scott Hall fügte hinzu:

„Wir sind begeistert, dass wir die Chance bekommen, all das zusätzliche Material zu Terrifyer für diese Veröffentlichung auszugraben. Es fängt eine Zeit ein, in der wir alle Ideen, die wir konnten, eingeholt und ins Boot geworfen haben. Wir hoffen, ihr habt Spaß daran, einen Einblick in den Prozess zu erhalten.“

Diese Woche teilt die Band den bisher unveröffentlichten digitalen Song „Untitled“.

© Pig Destroyer – Terrifyer 20th Anniversary