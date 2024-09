Planes Mistaken For Stars kündigen Album “Do You Still Love Me?” an, teilen “Fix Me”

Mit dem neuen Song “Fix Me” kündigt die Band Planes Mistaken for Stars auch ihr neues Album “Do You Still Love Me?” an. Es ist die letzte Platte und enthält die letzten Aufnahmen mit Gared O’Donnell, der 2021 an Speiseröhrenkrebs gestorben ist. Der Rundling wird am 1. November 2024 via Deathwish Inc. erscheinen. 2016 erschien mit “Prey” das Vorgängeralbum. Nachfolgend gibt es den Song, das Cover und die Tracklist. Pre-Order

© Planes Mistaken For Stars – Do You Still Love Me? (Artwork)

Do You Still Love Me? Tracklist

Matthew is Dead

Fix Me

Further

The Arrow

Modern Logic

Punch the Gauge

Do You Still Love Me? No. 1

Run Rabbit Run

Peace

Put Your Heart on the Fire

The Calming

In Hell

Do You Still Love Me? No. 2