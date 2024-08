Poison The Well mit Comeback; Arbeiten an neuem Album begonnen

Die US-Metalcore-Band Poison The Well hat nicht nur offiziell ihr Comeback bestätigt. Seit einigen Jahren tritt die Gruppe ja (un)regelmäßig auf einigen Festivals auf. Sie haben auch die Arbeiten an neuem Album begonnen. PTW begann ihre Pause im Jahre 2010 und machte einige Auftritte in 2015, 2016, 2020 und 2021.

© Poison The Well logo

Das kommende Studioalbum wird der Nachfolger zu “Dark Days” werden, welches 2009 erschien.

Ursprünglich gegründet wurde Poison the Well 1998 und zählt(e) schnell zu wichtigen Metalcore-Bands überhaupt. Ihr Stil hat sich über die Jahre aber immer wieder verändert, obwohl es in den Genre-Grenzen blieb.