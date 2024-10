Portrayal of Guilt veröffentlicht Remix-Version von „Christfucker“

Zum 2021 erschienen Album „Christfucker“ soll es laut der Band Portrayal of Guilt ein Remix-Album geben. Das Werk hört auf den Titel „Christfucker II“ und erscheint am 31. Oktober bei Run For Cover Records. Die Band hat auch ein Video für den Anatomy-Remix von „…where the suffering never ends“ veröffentlicht, bei dem Jenna Rose Regie führte. Portrayal of Guilt touren derzeit mit Touché Amoré durch die USA und haben 2023 ihr Album „Devil Music“ veröffentlicht. Nachfolgend gibt es besagtes Video sowie die Trackliste.

Trackliste von „Christfucker II“

1 – Intro to CHRISTFUCKER (Buzz Kull Remix)

2 – The Sixth Circle (MSC Remix)

3 – Sadist (Acidic Male Remix)

4 – Fall from Grace (Grooming Remix)

5 – Dirge (God Is War Remix)

6 – Bed of Ash (DJ Speedsick Remix)

7 – The Crucifixion (Pendant Remix)

8 – Master/Slave (Vowws Remix)

9 – …where the suffering never ends (Anatomy Remix)

10 – Possession (Pictureplane Remix)

Review zum Original-Album: