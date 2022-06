Professor van Dusen Fall 30 Professor van Dusen auf Wolke Sieben Hörspielkritik

Wir schreiben den Juli des Jahres 1902 und Hutchinson Hatch sowie sein Freund und Mentor Professor Dr. Dr. Dr. Augustus van Dusen sind auf dem Weg nach San Antonio in Texas. Zuerst ging die Reise mit dem Zug, doch dann mussten die beiden auf ein Automobil umsteigen. Leider ist dieses Automobil dann auch das Verderben der beiden, denn mitten im Nirgendwo versagt plötzlich der Motor.

Professor van Dusen Fall 30 Professor van Dusen auf Wolke Sieben



Zu ihrem Glück kommt eine Kutsche vorbeigefahren, die sie mitnimmt. Die beiden Insassen können das Auto zwar nicht reparieren und Hatch und den Professor auch nicht bis nach San Antonio bringen. Aber bis zur nahe gelegenen Shadow Rock Farm bringt man die beiden gerne. Dort gibt es bestimmt auch jemanden, der ihnen sicherlich jemand helfen können.



An diesem Abend hat Blake Wilson, der Besitzer der Shadow Rock Farm etwas Großes geplant. Da Texas seit mehreren Wochen von einer großen Dürre heimgesucht wird und Wasser ein wirklich rares Gut geworden ist, hat Wilson einen Regenmacher engagiert. Daher hat er alle Farmer des Umlands eingeladen um mit ihm zusammen das Wunderwerk des Erfinders Milton Spencer zu bestaunen.



Als Spencer dann mit seiner Wundermaschine ankommt, gibt es sogleich eine aufregende Demonstration. Spencer schießt eine kleine Rakete in die Luft und schon kurz nach der Explosion fallen einige Tropfen Regen vom Himmel. Dies freudige Ereignis muss natürlich gefeiert werden und so gibt es am Abend einige Steaks, die man am Lagerfeuer verspeist. Genau an dieser Stelle lässt Spencer dann die Bombe platzen und fordert für eine Wiederholung seines Könnens eine riesige Summe an Geld.



Die Farmer sind empört und müssen die Nacht über diese unglaubliche Forderung nachdenken. Doch was ist die Alternative? Also, möchte man Spencer am nächsten Morgen die Nachricht über die Zusage der Zahlung machen. Doch Spencer benötigt das viele Geld nicht mehr. Jemand hat ihn in der Nacht ermordet und wollte es durch einen Angriff von Kojoten wie einen Unfall aussehen lassen.



Zum Glück sind Professor van Dusen und Hutchinson Hatch vor Ort um diesen äußerst seltsamen Fall aufzuklären.



Mit diesem nun schon 30. Fall der neuen Abenteuer von Professor van Dusen reisen die beiden Protagonisten nicht in ein fernes Land in Europa, sondern erfreuen sich an den schönen USA. Dabei ist Texas zur Zeit der Dürre vielleicht nicht unbedingt das beste Ausflugsziel, doch ohne diese Reise wäre dieser Mord wahrscheinlich nie aufgeklärt worden.



Diesmal ist der Mord aber auch ein sehr kniffliger, da er zum einen wie ein Unfall getarnt wurde und nur zufällig entdeckt wurde, zum anderen durch die mehr als freche Geldforderung jeder der anwesenden Farmer der Mörder sein könnte. Natürlich weiß der Professor nicht nur wie die Regenmaschine funktioniert, sondern hat auch schon eine Idee, wer der Mörder sein könnte und was sein Tatmotiv ist. Dieses können geübte Hörer der Geschichten schon recht am Anfang der Handlung erahnen.

Für diese Geschichte zeige sich erneut Marc Freund als Autor und Gerd Naumann als Produzent verantwortlich. Dabei gelingt es diesem Team erneut ein spannenendes aber auch an einigen Stellen recht lustiges Hörspiel zu produzieren. Diese kleinen Streitigkeiten zwischen dem Professor und Hatch sind einfach hervorragend und eine nette Ergänzung zu den eher düsteren Themen der Morde.



Für die Umsetzung der Geschichte konnten Naumann und Freund und das All Score Team erneut auf die beiden Hauptsprecher der Serie Bernd Vollbrecht (van Dusen) und Nicolai Tegeler (Hatch) setzen, die das Hörspiel über weite Teile tragen. Dazu kommen noch die Stimmen von Manuel Straube als Milton Spencer, Reiner Schöne als Blake Weston, Elisabeth Günther als Florence Blanehard, Achim Buch als Henry Davenport, Sascha Rotermund als Tully Glenn, Marieke Oefflinger als Dolores Lucado, Peter Weis als Austin McGill sowie Marco Rosenberg als Tommy Reynolds.



Untermalt wird die Geschichte erneut von der Musik von Christian Bluthardt. Dieser hat sich für diese Episode extra ein nettes Banjo-Thema ausgedacht, was Filmfans an solch abgelegene Orte wie die Szenerie von „Beim Sterben ist jeder der Erste“ denken lässt – obwohl wir eher in der Wüste von Texas sind.



Erneut sind die neuen Abenteuer des Professor van Dusen ein gelungener Krimigenuss. Die Macher haben sich wieder größte Mühe gegeben ein unterhaltsames Hörspiel zu produzieren. Dabei kommt man in klassischer „Whodunit“ Manier mit nicht viel aus, denn der Ort des Geschehens ist eine Farm auf der sich neben dem Opfer auch der Täter befinden muss. Ein gelungener Krimi für alle Fans dieses Genres.



Meine Meinung: 10 von 10 Punkten