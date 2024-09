„Quicker Than Death“ – gemeinsame Single von Blackout Problems und Lake Malice

Mit „Quicker Than Death“ erschien kürzlich die gemeinsame Single von Blackout Problems und Lake Malice kurz vor deren gemeinsamer Europa-Tour. Veröffentlicht wurde das Ganze über SO Recordings. Der Track verbinden Elektrorock des Münchner Trios mit den Metalriffs des Duos Lake Malice aus Brighton. Produziert wurde er von Blackout Problems Sänger Mario Radetzky in Kooperation mit Lake Malice, gemixt und gemastert wurde er dann von Enter Shikari Sänger Rou Reynolds.

Die Kollaboration macht Appetit auf die „RIOT“ Tour, die beide Bands im Oktober und November durch ganz Europa und Großbritannien führt. Ihren Abschluss findet die gemeinsame Tour am 07.12. in der Muffathalle in München.

BLACKOUT PROBLEMS x LAKE MALICE – „Quicker Than Death“ (Single, VÖ 26.09.24)

Visualizer:

Blackout Problems über „Quicker Than Death“: „In Vorbereitung auf unsere gemeinsame Tour dachten wir, dass es großartige wäre, sich vorher schon kennenzulernen, und zusammen an einem Song zu arbeiten. Ein Song, der die RIOT-Tour repräsentiert. Zwischen uns hat es direkt funktioniert, und wir können es kaum erwarten, die Bühnen in zehn Ländern zu teilen. Dass der Song von einem unserer absoluten Lieblingskünstler, Rou Reynolds von Enter Shikari, gemischt und gemastert wurde, ist natürlich ein weiteres Highlight.“

Lake Malice fügen hinzu: „Es war großartig, zusammen an einem Song zu arbeiten, obwohl wir nicht im gleichen Land waren, eine tolle kreative Herausforderung. Wir haben uns nicht mal darüber unterhalten, wie der Song klingen soll – Wir haben einfach angefangen, und weil unsere Bands musikalisch ziemlich unterschiedlich sind, ist durch diesen Mix etwas ganz Neues entstanden. Alles passierte ganz natürlich und wir lieben das Ergebnis sehr.“

Die RIOT Tour beginnt am 02. Oktober und führt beide Bands in insgesamt 24 Konzerten durch ganz Europa. Bei den Deutschland-Konzerten werden die Shows von Sperling eröffnet. Tickets sind überall erhältlich!

BLACKOUT PROBLEMS x LAKE MALICE – RIOT Tour 2024

* Support: Sperling

02.10. DE – Frankfurt, Batschkapp*

03.10. DE – Köln, Carlswerk Victoria*

04.10. FR – Paris, Supersonic

05.10. BL – Aarschot, De Klinker

06.10. NL – Amsterdam, Paradiso (BP only)

10.10. HU – Budapest, Dürer Kert

11.10. AT – Wien, Chelsea

12.10. DE – Erlangen, E-Werk

13.10. CH – Winterthur, Gaswerk

18.10. CZ – Prag, Rock Café

19.10. POL – Krakau, Hype Park

20.10. POL – Warschau, HYDROZAGADKA

31.10. DE – Leipzig, Conne Island*

01.11. DE – Berlin, Festsaal Kreuzberg*

02.11. DE – Hamburg, Markthalle*

08.11. UK – Brighton, Manchester Street Art Club

09.11. UK – Birmingham, O2 Academy 2

10.11. UK – Glasgow, Cathouse

12.11. UK – Leeds, Key Club

13.11. UK – Manchester, Academy 3

14.11. UK – Nottingham, Rescue Rooms

15.11. UK – London, The Dome (co-headline)

16.11. UK – Bristol, Thekla

07.12. DE – München, Muffathalle

