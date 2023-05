Rancid: Neue Single namens “Devil In Disguise”

Rancid haben mit “Devil In Disguise” eine neue Single samt Video veröffentlicht. Das Stück stammt vom kommenden Studioalbum “Tomorrow Never Comes”, das am 2. Juni 2023 erscheinen soll. Außerdem geht die Band auf im Juni auf Tour. “Devil In Disguise” ist nach dem Titeltrack und „Don’t Make Me Do It“ der dritte Vorbote der kommenden Platte, die auf “Trouble Maker“ aus dem Jahr 2017 folgt.

© Rancid – Tomorrow Never Comes Artwork

Tomorrow Never Comes Tracklisting

1. Tomorrow Never Comes

2. Mud, Blood, & Gold

3. Devil In Disguise

4. New American

5. The Bloody & Violent History

6. Don’t Make Me Do It

7. It’s a Road to Righteousness

8. Live Forever

9. Drop Dead Inn

10. Prisoners Song

11. Magnificent Rogue

12. One Way Ticket

13. Hellbound Train

14. Eddie the Butcher

15. Hear Us Out

16. When The Smoke Clears

Rancid Tour Dates 2023

12.06. Berlin – Columbiahalle * (AUSVERKAUFT)

13.06. – Wiesbaden – Schlachthof * (AUSVERKAUFT)

23.06. – Ysselsteyn (NL) – Jera On Air Festival

24.06. – Münster – Vainstream Rockfest

* w/ The Bronx, Grade 2