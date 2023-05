reezy veranstaltet das „Mr. Misunderstood Festival“ im August

Der Musiker reezy hat vor einigen Monaten die Single “Shoot” veröffentlicht, die es auf Platz 3 in den Single-Charts schaffte. Außerdem verkündete er sein Studioalbum „Mr. Misunderstood, welches am 12. Mai 2023 erschienen ist. Doch es handelt sich hier nicht nur um ein normales Bundle. Die Fans bekommen neben der Album-CD noch ein Ticket für das exklusive „Mr. Misunderstood Festival“.

Dabei handelt es sich um reezys eigenes Open Air Event auf der Sommerwiese der Jahrhunderthalle in Frankfurt am Main, welches am 12. August 2023 stattfindet. Die Besucher*innen können sich unter anderem auf exklusive Live-Performances von Musiker reezy und seinen Special Guests, mehreren DJ Sets, eine Auswahl an Food- und Lifestyle-Trucks sowie einem Teenager Forever Marktplatz freuen.

Die Einlasstickets zu der Veranstaltung werden ausschließlich nur im Album-Bundle erhältlich sein.

Das Bundle ist über 30 Grad erhältlich Link.

Hier könnt ihr euch das Musikvideo zum Track “Shoot“ ansehen: