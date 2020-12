Refused – The Malignant Fire CD Kritik

Das, vor einer Weile schon, sich Refused wieder zusammenfunden würden, fand ich damals schon sehr gut und ich habe meine Freude darüber nicht bereut. Nach dem Album “War Music” 2019 erschien im November 2020 nun die EP “The Malignant Fire” der Schweden.

Das Release gehörte, sehr zu meinem Bedauern wegen meiner Vorliebe zur Band als auch bezüglich dieser neuen Praktik, wo eine physische und downloadbare Bemusterung wegfiel. Ich will darauf nicht wieder herumreiten, sondern kurz erwähnen, warum die Review etwas später kommt.

Der Open “Malfire” ist schon vom Album “War Music” bekannt und bietet keine Überraschung. Das ist mit “Born On The Outs” gänzlich anders. Denn hier wurde der Track “Greyhound” von der Swedish House Mafia genommen, auf Refused-Art getrimmt und mit einem neuen Text versehen. Sowohl die Umsetzung als auch der neue Text wurde von SHM genehmigt. Umgesetzt wurde es ziemlich gut. Refused-typisch eben aber auch wiedererkennbar (das Ursprungs-Stück).

Bei “Organic Organic Organic (Go Fuck Yourself)”, “Faceless Corporate Violence” und “Jackals Can’t Be Bothered To Dream” handelt es sich um drei neue und bis zum Release unveröffentlichte Stücke, wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht.

Alles in allem sind die fünf Stücke dieser EP ein schöner Ohrenschmaus und eine gute Ergänzung zum Album. Sie mögen vielleicht nicht so gut sein, wie das ganze Album aber sie sind mehr als nur mögliche B-Seiten. Refused-Fans werden die EP sicherlich hören wollen und einige davon werden sie liebgewinnen.

Wertung: 8 von 10