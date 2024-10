Refused veröffentlicht Single “Tannhäuser / Derive” gecovert von Cult Of Luna

Die schwedische Hardcore-Band Refused veröffentlicht hat kürzlich das (erneute) Ende bekanntgegeben. Nun erscheint die Single “Tannhäuser / Derive” – allerdings gecovert von Cult Of Luna. Erscheinen wird es auf dem Compilation-Album “The Shape Of Punk To Come Obliterated”, welches ab November erhältlich sein wird.

„The Shape Of Punk To Come Obliterated“, ein 12-Song-Tribute-Album mit Covers von prominenten Namen des Hardcore, wird am 8. November über Epitaph Records als Stream erhältlich sein und die überfällige 25-jährige Feier ihres wegweisenden Albums von 1998 fortsetzen. Nachdem sie sich an 12 Bands mit der Bitte gewandt haben, jeden Song “neu zu arrangieren oder zu dekonstruieren”, präsentieren sie heute eine düstere und ausladende Version der 10-minütigen Opernsaga “Tannhäuser / Derive”, neu interpretiert von ihren schwedischen Kollegen Cult of Luna.

Johannes Persson, Gitarrist und Sänger von Cult Of Luna, kommentiert: “Ich hasse Covers und bin normalerweise sehr abgeneigt, wenn eine Band die Songs einer anderen Band spielt. Aber ich bin sehr begeistert von der Möglichkeit, in das Werk eines anderen Künstlers einzutauchen und zu sehen, wie ich meinen eigenen kreativen Stil einbringen kann. Für mich ist das die einzige Möglichkeit, ein Cover zu rechtfertigen: Es muss die musikalische Handschrift des ursprünglichen Künstlers tragen. Man muss das, was jemand anderes geschrieben hat, zu seinem eigenen machen, indem man es hinzufügt und nicht nur kopiert.

Wir fühlten uns sehr geehrt, als Refused uns baten, einen ihrer Songs zu covern. Sie sind nicht nur eine Band, mit der wir aufgewachsen sind und zu der wir aufgesehen haben, sondern sie waren auch der Höhepunkt des Hardcore in Umeå. Die Szene war die Geburtsstätte unserer Band. Nach der Aufnahme von “The shape of punk to come” erinnere ich mich, wie Dennis mit diesem 6-minütigen epischen Song, ihrem “Tannhäuser”, prahlte. Das ist der Grund, warum ich den Song ausgewählt habe. Wenn du “episch” willst Dennis, dann geben wir dir episch!!! Und danke für das Vertrauen.”

© Refused – The Shape Of Punk To Come – Tribute Compilation Artwork

Tracklisting

Gel – Worms Of The Senses / Faculties Of The Skull Quicksand – The Liberation Frequency Brutus – The Deadly Rhythm Snapcase – Summer Holidays Vs. Punkroutine Idles – New Noise (remix) Ho99o9 – New Noise Fucked Up – Refused Party Program Zulu – Protest Song ’68 Cold Cave – Refused Are Fucking Dead IGORR – The Shape Of Punk To Come Cult Of Luna – Tannhäuser / Derive Touche Amore – The Apollo Programme Was A Hoax

Walter Schreifels von Quicksand: “Ich fühle mich geehrt, dass Quicksand gebeten wurde, auf dieser Compilation zu sein. Liberation Frequency und The Shape Of Punk To Come sind Monumente der Heavy Music mit einer Botschaft und Ästhetik, die über das Genre hinausgehen.”

Anaiah Lei von Zulu: “Ich war schon immer ein Refused-Fan und hatte 2012 sogar die Chance, mit meiner alten Band mit ihnen auf Tour zu gehen. Diese Platte war definitiv unter den Top 10 meiner Lieblings-Hardcore-Alben und es war mir eine Ehre, einen Song davon spielen zu dürfen. Vor allem dieses, weil ich mir denke: Ihr habt das Mitte der 90er Jahre gemacht? Seiner Zeit weit voraus!”

Snapcase: “Wir haben uns sehr gefreut, als Refused uns gefragt haben, ob wir bei diesem Projekt mitmachen wollen, und die Entscheidung für Summerholidays vs. Punkroutine war schnell getroffen. Es ist insgesamt einer unserer Lieblingssongs auf dem Album und stellte für uns eine einzigartige Herausforderung dar, aus unserer Komfortzone herauszukommen und gleichzeitig Elemente unserer eigenen musikalischen Identität einzubringen. Danke, dass ihr uns aufgenommen habt!“

Sami von Gel: “Refused war eine der ersten Shows, die ich besuchte, und das erste Mal, dass ich in der ersten Reihe stand. Es war ein charismatischer Auftritt und eine tobende Menge, und es hat definitiv zu meiner Liebe zu härterer Musik und zu Live-Shows beigetragen, die die Energie der Musik authentisch demonstrieren.”