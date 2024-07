Revolverheld veröffentlichen ARD-Olympia/Paralympics-Song “Einfach machen”

Revolverheld haben zur ARD-Olympia/Paralympics den Song “Einfach machen” veröffentlicht. Es ist der offizielle Song zur Veranstaltung. Der Sommer 2024 bietet viele Sport-Highlights im Herzen Europas. Neben der Männer-Fußball-EM in Deutschland, der Tour de France quer durch Frankreich und den Wimbledon Championships in London, werden ab dem 26. Juli die diesjährigen Olympischen Spiele und Paralympics in Paris ausgetragen.

© Revolverheld – Einfach machen (Single Artwork)

Die in Hamburg ansässigen Musiker freut sich daher sehr über diese besondere Ehrung ihres neuen Songs: “Als sportbegeisterte Band freuen wir uns extrem, dass wir zum größten sportlichen Wettkampf weltweit einen Song beitragen können. Wir alle sind seit unserer Kindheit große Olympia-Fans und haben nun endlich die Qualifikation geschafft!”

Auch ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky freut sich: “Dass Revolverheld ein Herz für den Sport haben, weiß man spätestens seit der Fußball-EM 2008, als sie den offiziellen Nationalmannschafts-Fan-Song zum Turnier sangen [‘Helden’]. Mit ‘Einfach machen’ haben sie nun auch den perfekten Titel für unsere Übertragungen aus Paris geschaffen!” Ihre Begeisterung für Sport und Musik möchten Johannes Strate, Niels Hansen, Kristoffer Hünecke und Jakob Sinn auch an die nächste Generation weitergeben. So sind auf “Einfach machen” ganz besondere Featuregäste zu hören: Zum ersten Mal singen die eigenen Kids der Musiker und Väter auf einem Revolverheld-Song mit.

Am 03. August spielen Revolverheld live im Olympia-Dorf in Paris.