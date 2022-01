Rhapsody Of Fire – Glory Of Salvation CD Kritik

Am 26. November 2021 ist von der italienischen Symphony-Power-Metal-Band Rhapsody Of Fire das neue Studioalbum “Glory For Salvation” via AFM Records erschienen. Produzent ist Bandmitglied Alex Staropoli, aufgenommen wurde in den Greenman Studios von “Seeb” (Orden Ogan).

Alex Staropoli, Keyboarder, Songwriter und Mitbegründer der Originalen Rhapsody, ist an Veränderungen gewöhnt. Im Jahre 2006 wandelt sich die Band vom Original nach Rhapsody Of Fire, im Jahr 2011 verabschiedete sich Luca Turilli (Gitarrist, Mitbegründer) und im Jahr 2016 kam der neue Sänger Giacomo Voli. In 2019 kam es zu einer weiteren Herausforderung in Form des 12. Studioalbums “The Eighth Mountain” und den damit einhergehenden Start der ersten Saga in der Bandhistorie, die nicht von Turilli stammte.

© Rhapsody of Fire – Glory For Salvation (© AFM Records)

„Natürlich ist es für alle Beteiligten ein Schock, wenn eine Band ihren Sänger verliert. Doch die meisten Leute sind mit unserer Reaktion ausgesprochen glücklich, denn wir haben eine neue und aufregende Situation geschaffen“, erklärt Staropoli die Zusammenarbeit mit Voli auf ‚The Eighth Mountain‘ und ‚Glory For Salvation‘. „Auch wenn wir unsere Vergangenheit respektieren und ehren, so bleibt sie dennoch Vergangenheit. Wir haben eine Menge neuer Fans gewonnen und viele Dinge außerordentlich positiv gestaltet. Giacomo ist ein großartiger Typ, mit dem man sowohl ernsthaft und professionell zusammenarbeiten als auch viel Spaß haben kann.“

In der Info heißt es zur Saga und zum textlichen Inhalt: “In der Saga geht es um Erlösung und um die Furchtlosigkeit vor dem Leben. Der Held der Geschichte ist sich seiner Schwächen bewusst, will sie beheben, um Erlösung zu finden und für das Richtige zu kämpfen. Staropoli transformiert die Saga phasenweise in die Realität und betrachtet sie als Parabel auf die Entwicklung des Individuums. Eine Entwicklung, die einem Menschen die Erleuchtung bringt, nämlich die Erkenntnis, wer er wirklich ist.”

Es ist im Übrigen das dreizehnte Studioalbum und enthält dreizehn Songs. Außerdem besitzt der Longplayer etwas mehr als 65 Minuten Spielzeit. Musikalisch ist das ganze wieder allererste Sahne und auf hohem Niveau komponiert. Das kann man seit jeher nicht anders sagen. Auch gesanglich fügt sich der “neue” Sänger gut ein. Insgesamt verbreitet die Platte viel Spaß und die dazugehörige Stimmung. Mit dem Konzept im Hinterkopf regt es sicherlich auch zum Nachdenken an. Daher mag ich zum Beispiel Track By Tracks sehr. Grandioses Album, nicht nur für die Fans.

Wertung: 9 von 10 Punkten