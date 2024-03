Rhapsody Of Fire kündigen neues Album „Challenge The Wind“ an

Rhapsody Of Fire kündigen für Mai 2024 ihr neues Studioalbum „Challenge The Wind“ an. Der Titeltrack feiert kürzlich Premiere. Nachdem die Band mit „Kreel’s Magic Staff“ im vergangenen Jahr eine erste Single und Album-Vorboten veröffentlichte, haben Rhapsody Of Fire heute brandheiße Details zu ihrem kommenden, neuen Studioalbum ‘Challenge The Wind’ bekannt gegeben. Der neuer Longplayer erscheint im Mai 2024, darüber hinaus kündigte die Band eine Reihe kommender Live Dates an.

„Im Unterschied zu allen früheren Rhapsody Of Fire-Scheiben hat das aktuelle Album ausschließlich schnelle Songs und keine einzige Ballade“, verrät Staropoli, „so viel Metal wie auf ‚Challenge The Wind‘ gab es bei uns noch nie!“

‘Challenge The Wind’ erscheint am 31. Mai 2024 bei AFM Records, Album-Vorbestellungen sind ab sofort möglich unter: https://rhapsodyoffire.bfan.link/challenge-the-wind

Staropoli fügt überzeugt hinzu: „Die neue Rhapsody Of Fire-Single „Challenge The Wind“ ist ein weiteres starkes musikalisches Statement der Band. Geschwindigkeit, Energie, Orchestrierungen, messerscharfe Gitarren, fantastische Vocals und Chöre; ein epischer Sound. Macht euch bereit, umgehauen zu werden, das gesamte Album wird euch bis ins Mark erschüttern!“

Produziert wurde ‘Challenge The Wind’ von Alex Staropoli, und gemischt von Seeb Levermann (Orden Ogan), der die aufwändigen Arrangements der zehn Songs in ein homogenes Soundgewand gekleidet hat.

© Rhapsody Of Fire – Challenge The Wind (Artwork)

‘Challenge The Wind’ Tracklist:

Challenge the Wind Whispers of Doom The Bloody Pariah Vanquished by Shadows Kreel’s Magic Staff Diamond Claws Black Wizard A Brave New Hope Holy Downfall Mastered by the Dark

Rhapsody Of Fire Live:

05.05.2024 (MX) EL CONDE, Foro 360

07.05.2024 (CO) BOGOTA, Astor Plaza

09.05.2024 (BR) SAO PAULO, Caricoa Club

10.05.2024 (CL) SANTIAGO, Blondie

11.05.2024 (AR) COMUNA 1, El Teatrito

18.05.2024 (IT) TREZZO SULL’ ADDA MI, Live Club

29.06.2024 (FR) CLISSON, Hellfest

13.07.2024 (BG) MOGILOVO, Midalidare Rock in the Wine Valley 2024

19.07.2024 (FI) PERUNKA, John Smith Rock Festival

07.11.2024 (SE) MALMOE, Plan B

08.11.2024 (SE) GOTHENBURG, Surr Arena

09.11.2024 (SE) STOCKHOLM, Fryshuset Klubben

10.11.2024 (SE) GAVLE, Centralteatern

Rhapsody Of Fire sind:

Giacomo Voli (Vocals)

Alex Staropoli (Keyboard)

Roby De Micheli (Gitarre)

Alessandro Sala (Bass)

Paolo Marchesich (Drums)

