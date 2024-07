Rising Insane veröffentlichen ihre neue Single & Video “Carousel”

Rising Insane veröffentlichen ihre neue Single “Carousel” mitsamt Video. Das Studioalbum “Wildfires” erscheint am 23. August 2024. “Carousel” ist die fünfte Auskopplung aus dem kommenden Studioalbum “Wildfires”, das am 23.08.2024 über Long Branch Records erscheint.

“Carousel ist einer der Songs von Wildfires, der die meisten Spuren der letzten 10 Jahre Rising Insane mit sich trägt, und uns ist es wichtig, etwas aus diesen Spuren hervorzubringen,” erzählt Sänger Aaron Steineker. “Diese Tatsache und der textliche Part des Songs bilden eine Analogie: Egal, wie sehr wir dagegen ankämpfen, letztlich werden wir aus vermeintlichen Fehlern oder Fehlverhaltens der Anderer selbst zu Entscheidungen getrieben, die eine neue Reihe von Konflikten anstoßen. Es ist andauernder Kreislauf, wie ein Karussell, bis wir uns bewusst dafür entscheiden, eine Veränderung zu sein.”

Rising Insane Sänger Aaron Steineker über “Wildfires”: “Ich hatte in den letzten 2 Jahren immer mehr das Gefühl, dass hinter jeder Ecke ein riesiger Streitherd lauert. Eigentlich müssen wir nur unser Handy in die Hand nehmen und werden sofort in ein hassgeladenes Meer an Konflikten geschmissen, überall ist so viel Hass. Mann bekommt immer mehr das Gefühl, dass die Welt um uns herum in Flammen steht, wenn man Krieg, Erderwärmung, Inflation und Depression, nach hinzunimmt. Dadurch hat dieses Album den Titel “Wildfires” bekommen. Jeder Song auf dem Album handelt von einem ganz bestimmten Brandherd, Themen und Geschichten, die mich beim Schreiben belastet haben. Unser Ziel ist, durch unsere Musik ein Bewusststein dafür zu schaffen, wie sehr wir uns selbst und gegenseitig belasten, anstatt uns auf Dinge zu besinnen, die uns verbinden und Positivität schaffen.”

Unser Interview mit der Band findet ihr hier:

© Rising Insane – Reign (Artwork)

Tracklist “Wildfires”:

1 Reign

2 Monster

3 Lighthouse

4 Malicious

5 Bet On Me

6 Warning

7 Counting Regrets (Interlude)

8 Carousel

9 Burn

10 The Door

11 Wildfires

“Wildfires” erscheint als:

Exklusive LBR Shop LP Edition inkl. orange-rot marmoriertem Vinyl

Limitiert auf 300 Einheiten

Limitiert auf 300 Einheiten LP Edition inkl. weiß-schwarz marmoriertem Vinyl

Limitiert auf 300 Einheiten

Limitiert auf 300 Einheiten CD Edition im Digipak

Exklusive LBR Shop Bundles

Standard Stream & Download

Streamt die Single und bestellt das Album “Wildfires” hier:

https://risinginsane.lnk.to/wildfires

“WILDFIRES” TOUR 2024 + Support

06.09. DE, Hamburg – Markthalle / Local CORE Festival

22.11. DE, Osnabrück – Bastard Club

23.11. DE, Unna – Tonfest

29.11. DE, Oberhausen – Druckluft

30.11. DE, Bremen – Tower

01.12. DE, Dresden – Blauer Salon

06.12. DE, Braunschweig – Eule XO

07.12. DE, Frankfurt – Nachtleben

08.12. DE, Kassel – Goldgrube

© Rising Insane – Tour Dez 2024