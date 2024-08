Saltwound unterschreiben bei Sharptone Records, neue Single “Hollow” erschienen

Die Nordkalifornische (NorCal) Band Saltwound unterschrieb kürzlich beim Label Sharptone Records. Ihre neue Single “Hollow” ist ebenfalls erschienen. Grob beschrieben wird es als Deathcore und auf dem Label leisten sie Bands wie Better Lovers, Bleeding Through, Comback Kid, Loathe, Of Mice & Men und Stick To Your Guns Gesellschaft. Um nur einige zu nennen. Nach einem Schwung von EPs gibt es von Saltwound nun ihre neue Single “Hollow”.

© Saltwound – Hollow (Artwork)

Sänger Spencer Timmons kommentiert das Lied wie folgt:

„Kompositorisch gesehen ist ‚Hollow‘ ein Track, der sowohl die treibenden Grooves als auch die niederschmetternden Breakdowns, für die Saltwound bekannt ist, nahtlos miteinander verbindet. Der Text des Liedes spricht von der Leere und der geistlosen Natur von Menschen, die lieber vom Erfolg anderer profitieren, als selbst etwas zu erschaffen, und davon, wie diese Menschen versuchen, eine Identität zu erlangen, die nicht zu ihnen passt.“