SBÄM Fest zieht nach Wien, Lineup bekannt

Das SBÄM Fest zieht nach Wien um und gibt das Lineup für den 2. November in der Ottakringer Brauerei bekannt. Die Winteredition in der Ottakringer Brauerei wird Frank Turner als Headliner haben – ebenfalls zurück vom SBÄM Fest 2023 sind The Meffs. Außerdem gibt es sehr exklusive Shows mit Frenzal Rhomb und Laura Jane Grace. Zudem sind auchPerkele, Skinny Lister sowie die SBÄM Bands Yokohomo, Glue Crew und Chris Magerl mit am Start.

Mit dabei:

Frank Turner & The Sleeping Souls

Perkele

Frenzal Rhomb

Laura Jane Grace

Skinny Lister

The Meffs

Glue Crew

Yokohomo

Chris Magerl

The Morphine Pilgrims

Punk Rock Singalong Karaoke

Tickets auf www.shop.sbam.rocks und www.oeticket.com

© SBÄM Fest 2024 Winter Edition