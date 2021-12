Schriftstellerin Anne Rice gestorben

Die Schriftstellerin Anne O’Brien Rice, gebürtig Howard Allen O’Brien, wurde am 4. Oktober 1941 in New Orleans, Louisiana geboren und verstarb am 11. Dezember 2021. Berühmte wurde Rice vor allem durch ihren zwölfbändigen Zyklus von Vampirromanen: der Chronik der Vampire. Im Original: The Vampire Chronicles.

Ende Juli 2010 machte Anne Rice ihre erneute Abkehr vom kirchlichen Glauben öffentlichen. Begründet hat sie das damals mit dem Verhalten, im Sinne von Feindseligkeit, anderer Christen gegenüber Homosexuellen, Frauen, künstlicher Geburtenkontrolle, der demokratischen Partei, Säkularem Humanismus, der Wissenschaft et cetera. Sie glaube jedoch weiterhin an Christus.

Im Februar 2020 übergab sie der Universität in ihrer Heimatstadt New Orleans ihr persönliches Archiv als Vorlass zu Forschungszwecken. Darunter auch Materialien ihres verstorbenen Ehemanns Stan Rice und ihrer Schwester Alice Borchardt, die auch Autorin war.

Anne Rice verstarb am 11. Dezember 2021 im Alter von 80 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls.