Serj Tankian mit neuem Song “Justice Will Shine On”, “Foundations” EP kommt

Serj Tankian (Frontmann von System Of A Down) veröffentlicht nicht nur seine Biografie “Down With The System”, sondern auch den nächsten Song aus der kommenden EP “Foundations”. Dieser hört auf den Namen “Justice Will Shine On” und stammt, ebenso wie der Track “AF Day” aus früheren S.O.A.D. Tagen. Sie wurde also nicht für Tankians EP geschrieben, sondern existiert schon länger. Ob noch etwas von dem Vibe übrig ist? Das könnt ihr hier feststellen:

Die EP “Foundations” wird am 27. September 2024 via Gibson Records erscheinen. Das Cover:

© Serj Tankian – Foundations (EP Artwork)

https://gibson.lnk.to/justicewillshineon