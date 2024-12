Shadows Fall teilen Video zur neuen Single „In The Grey“, unterschreiben bei MNRK Heavy

Mit „In The Grey“ ist eine neue Single erschienen, zu dieser gibt es jetzt auch ein Video. Außerdem verkündet die Band Shadows Fall, die an der Spitze der New Wave of American Metal-Szene standen, die die 2000er dominierte, das neue Signing beim Label MNRK Heavy zu sein.

Shadows Fall – In The Grey (Official Music Video)

„Wir freuen uns unglaublich, mit unserer Single ‚In the Grey‘ unsere erste neue Musik seit über einem Jahrzehnt zu veröffentlichen und sind stolz, unsere Partnerschaft mit der MNRK Music Group bekannt zu geben“, erklärt Sänger Brian Fair. „Als Shadows Fall zum ersten Mal wieder in den Proberaum kamen, um sich auf unsere Reunion-Shows vorzubereiten, wussten wir nicht, ob daraus neue Musik entstehen würde, aber die Aufregung beim gemeinsamen Jammen und all die Riffs, die Jon [Donais] im Kopf herumschwirrten, brachten uns fast sofort in diese Richtung. Die Idee begann zu fließen, die Energie begann sich aufzubauen und aus dem Chaos nahmen neue Songs Gestalt an.“

Er fährt fort: „,In the Grey‘ ist ein Vollgas-Thrasher, der alle Elemente enthält, die das Fundament des Shadows Fall-Sounds bilden, aber auch neue Elemente und Ansätze hinzufügt, die sich in der jüngsten Vergangenheit entwickelt haben, während wir alle andere musikalische Wege erkunden. Textlich habe ich versucht, die physische Manifestation der Last und der erdrückenden Kraft, die mit Depressionen einhergehen können, in Worte zu fassen und zu beschreiben, dieses Gefühl, dass die Schwerkraft auf einen niederprasselt oder dass man in den dunklen Gewässern unseres eigenen Geistes gefangen ist und versucht, an die Oberfläche zu kommen und Luft zu holen. Es kann ein überwältigender und einsamer Ort sein, aber am Ende des Tunnels ist immer ein Licht und wir müssen immer weiter nach einem helleren Tag streben und dem Grau entfliehen.“

Fair schließt mit den Worten: „Wir möchten uns bei allen für die Jahrzehnte der Unterstützung bedanken, die Sie Shadows Fall gegeben haben, und wir könnten nicht glücklicher sein, wieder zurück zu sein und wieder zu rocken. Drehen Sie ‚In the Grey‘ auf, strecken Sie die Hörner in den Himmel und schütteln Sie Ihren Kopf so fest Sie können. Bleiben Sie dran für mehr Musik und Neuigkeiten in Kürze …“

Scott Givens, MNRKs SVP für Rock & Metal, erklärte: „Wenn du die Chance bekommst, eine genreprägende Band wie Shadows Fall unter Vertrag zu nehmen, tust du es. Wir bei MNRK sind stolz, dass sie sich entschieden haben, mit uns zusammenzuarbeiten, während sie in die nächste Phase ihrer Karriere eintreten.“