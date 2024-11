Snoop Dogg veröffentlicht neue Single + Lyric Video „Gorgeous (feat. Jhené Aiko)“ und kündigt Album „Missionary“ an

Der Rapper Snoop Dogg veröffentlicht neue Single mitsamt einem Lyric-Video zum Track „Gorgeous“ featuring Jhené Aiko und kündigt zeitgleich sein neues Studioalbum „Missionary” für den 13. Dezember 2024 an. Produziert von niemand geringerem als Dr. Dre sowie Blu2th, Preach Bal4 und FredWreck und erscheint über Death Row, Aftermath und Interscope. „Gorgeous“„ läutet eine neue Ära für die legendäre Kulturikone ein, denn Snoop hat außerdem angekündigt, dass er am 13. Dezember sein neues, mit Spannung erwartetes Studioalbum „Missionary “, produziert von Dr. Dre, veröffentlichen wird.

Hier in das Lyric-Video „Gorgeous“ feat. Jhené Aiko reinschauen:

Obwohl Snoop Dogg und Dr. Dre im Laufe der Jahre schon oft zusammengearbeitet haben, ist dies erst ihr zweites gemeinsames Werk seit Snoops klassischem Debütalbum „Doggystyle“. Neben Jhené Aiko sind auf dem Album einige Feature-Gäste vertreten, darunter Eminem, 50 Cent, Jelly Roll, Method Man, Sting, der verstorbene Tom Petty und viele mehr.

© Snoop Dogg – Missionary (Artwork)

Track List

Fore Play (feat. BJ The Chicago Kid)

Shangri-La

Outta Da Blue (feat. Dr. Dre and Alus)

Hard Knocks

Gorgeous (feat. Jhené Aiko)

Last Dance With Mary Jane (feat. Tom Petty and Jelly Roll)

Pressure (feat. Dr. Dre and K.A.A.N.)

Another Part Of Me (feat. Sting)

Skyscrapers (feat. Method Man and Smitty)

Fire (feat. Cocoa Sarai)

Gunz N Smoke (feat. 50 Cent and Eminem)

Sticcy Situation (feat. K.A.A.N. and Cocoa Sarai)

Now Or Never (feat. Dr. Dre and BJ the Chicago Kid)

Gangsta Pose (feat. Dem Jointz, Stalone and Fat Money)

The Negotiator

Hier den Album-Trailer zu „Missionary“ anschauen: