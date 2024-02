SOKO LiNX mit neuer Single “FOT”

Mit “FOT” erschien am Freitag die neue Single von SOKO LiNX. Bei dem Song handelt es sich um den nächsten Vorboten zum neuen Album “Blosz keinen Stresz”, welches am 26.04.24 bei Bakraufarfita Records erscheint.­ Stream und Kauf

Blosz keinen Stresz wird als LP, CD und digital erscheinen und kann hier vorbestellt werden:

https://www.bakraufarfita-records.de/releases/BFR-399

SOKO LiNX

23.03.24 Berlin, Supamolly (+ DivaKollektiv)

30.03.24 Zittau, Music Across The Border (+ Bschißn, Dr. Dosenbier, The Dead End Kids)

05.04.24 Erfurt, Engelsburg (+ 100 Kilo Herz)

02.05. – 04.05.24 Deutzen, Rock am Kuhteich (+ Faintest Idea, Eläkeläiset, BeateXOuzo, The Pissed Ones, …)

21.09.24 Meißen, Buntes Meißen

25.10.24 Weimar, Mascha

30.11.24 Münster, tba

13.12.24 Hannover, tba

20.12.24 Leipzig, Werk II (+ Kotzreiz)

