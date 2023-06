Still Talk kündigen Debütalbum “St. Banger” an

Mit “St. Banger” kündigt die Kölner Band Still Talk mit Sängerin Tanja Kührer ihr Debütalbum an. Es wird am 15. September 2023 über hithome erscheinen und eine Mischung aus “Pop-Punk- und Emo-Hymnen” beinhalten, “zu denen man mit Tränchen im Auge und gereckter Faust lauthals mitsingen möchte.”

© Still Talk – St. Banger Artwork

In der kürzlich erschienenen Single samplet die Band die “legendäre” Snare von Metallicas “St. Anger” Album. Die bereits erschienen Singles “Headcheck” und “Move To L.A.” sind ebenfalls enthalten.

STILL TALK – “St. Banger” (Single, VÖ 09.06.23) Musikvideo: