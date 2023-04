Swutscher veröffentlichen “Rocker (Live in Hamburg)” heute (Premiere), Live-Album kommt

Die Pub-Rocker Swutscher veröffentlichen am heutigen 12. April 2023 um 20:15 Uhr das Video zu “Rocker (Live in Hamburg)” und feiern die dazugehörige Premiere. Außerdem erscheint am 21. April 2023 das Live-Album “Swutscher Live”. Das Live-Release wurde kürzlich mit dem Live-Video zu “Im Westen” (Live in Berlin) angekündigt. Das aktuelle selbstbetitelt Album erschien 2022 via La Pochette Surprise.

© Swutscher – Swutscher Live Album Artwork

Das Live-Album erscheint am 21.04.2023 passend zu ihrer Show am 22.04.2023 im Hamburger Molotow im Rahmen des Record Store Days Germany. UND: Das Album kann NUR auf Kassette über die Bandcamp-Seite der Band erworben werden.

Live:

21.04. DE-Hamburg, Molotow

Record Store Day in Concert