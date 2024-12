System Of A Down kündigen Südamerika-Tour an

System Of A Down wird im nächsten Frühjahr 2025 eine Reihe von Stadionkonzerten in Südamerika spielen. Die „Wake Up!“-Tour beginnt am 24. April in Bogota, Kolumbien und endet am 10. Mai in São Paulo, Brasilien.

System Of A Down sagte in einer Erklärung: „Wach auf, Südamerika! Das haben wir. Wir haben dich gehört. Wir kommen.“

Der Kartenvorverkauf beginnt morgen, Dienstag, 17. Dezember, um 10 Uhr Ortszeit (Peru um 8 Uhr). Der allgemeine Verkauf beginnt um 12 Uhr am Donnerstag, 19. Dezember.

Tourdaten für Südamerika:

April – Estadio Nemesio Camacho El Campin – Bogota, Kolumbien April – Estadio Nacional – Lima, Peru April – Parque Estadio – Nacional – Santiago, Chile Mai – Estadio Velez Sarsfield – Buenos Aires, Argentinien Mai – Estadio Couto Pereira – Curitiba, Brasilien Mai – Estadio Nilton Santos – Rio de Janeiro, Brasilien Mai – Allianz Parque – São Paulo, Brasilien