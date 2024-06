Tankard verkünden Wechsel am Schlagzeug

Nach über 30 Jahren geben die Thrash-Metal-Urgesteine Tankard den Ausstieg ihres Schlagzeugers Olaf Zissel bekannt. Olaf, der seit der Two-Faced Tour (1994) hinter der Schießbude der Kultband sitzt, verlässt auf eigenen Wunsch die Band.

Sein Nachfolger ist kein Unbekannter: Gerd Lücking, der langjährige FOH/Tontechniker der Band, der bereits einige Male als Ersatz für Olaf eingesprungen ist, wird den Posten nun dauerhaft übernehmen. Gerd ist vielen sicher als Drummer von Bands wie Holy Moses, Bonded, Veritas Maximus, Courageous oder Lightmare ein Begriff.

Olaf kommentiert:

“Nach über 30 Jahren der Doppelbelastung (Job & Band) ist die Motivation abhanden gekommen. Ich möchte dem körperlichen Verfall und dem Wunsch nachkommen, mal wieder ganz normale Dinge tun zu können. Sowas wie Bier brauen, den Angelschein machen oder im Darknet Handgranaten kaufen…”

Gerd fügt hinzu:

Es ist gerade mal etwas mehr als 36(!) Jahre her, als ich 1988 als Knirps, und mit zarten 13 Jahren, den Jungs von Tankard im Volksbildungsheim zu Frankfurt zugejubelt habe und mir sofort klar war; so viel Bier möchte ich auch irgendwann mal in nur 90 Minuten trinken können. Heute, nachdem mir diese Gabe in harter Arbeit antrainiert habe und unglaubliche 25 Jahre am Mischpult (und bereits der einen oder anderen Aushilfe an den Drums bei der einen oder anderen Show) dazwischen, trete ich ein sehr schweres Erbe an und übernehme den Drumhocker, in der Hoffnung, die Spielfreude meines Vorgängers zu reproduzieren und bei der massiven Bühnenpräsenz der Band auch nur ansatzweise mithalten zu können. Ich danke den Jungs, meinen Freunden und Brüdern von Tankard, für ihr großes Vertrauen.

Folgende Wiederveröffentlichungen und Konzerte gibt es:

Shows:

Sa., 06.Juli Irslingen (D), Wolfweez-Open-Air

Sa., 20.Juli Gelsenkirchen (D), Amphitheater (Klash Of The Ruhrpott)

Sa., 27.Juli Tolmin (SLO), Tolminator Metal Fest

Do., 01.August Rasnov (ROU), Rockstadt Extreme Fest

Sa. 03. August Wacken (D) W:O:A

Fr., 13.September Mannheim (D), 7er Club

Sa, 14.September Uden (NL), De Pul

Fr., 27.September Nürnberg (D), Festsaal/Künstlerhaus

Sa., 28.September Kassel (D), Schlachthof

Fr, 11.Oktober Coesfeld (D), Fabrik

Sa.12.Oktober Arnhem (NL), Willemeen

Sa., 9.November Berlin (D), Astra

Fr., 15.November Siegburg (D), Kubana

Sa., 16.November Dresden (D), Pushkin

Fr., 06.Dezember Wiesbaden (D), Kesselhaus

Sa., 07.Dezember Markneukirchen (D), Musikhalle

Fr., 27.Dezember Trier (D), Mergener Hof

Sa,. 28.Dezember Stuttgart (D), Im Wizemann (REAPER ENTERTAINMENT presents)

So., 29.Dezember Lörrach (D), AltesWasserwerk

2025:

Fr., 17.Januar Aschaffenburg (D), Colos Saal

Sa., 18.Januar Oud-Turnhout (B), OC de Djoelen (Aauw Ijzer-Festival)

Do., 30. Januar – Mo., 3. Februar Miami (US) to Ocho Rios (JM) 70000TONS OF METAL

Sa., 15.Februar Weiden (D), Salute

Mi., 26.März Pardubice (CZ), Zluty Pes

Do., 27.März Jablunkov (CZ), Rokac

Fr., 28.März Slavicin (CZ), Sokolovna

Sa., 29.März Suchdol nad Luznicí (CZ), KD Rocktime

Sa., 10.Mai Gladbeck (D), Gladbeck Metal Bash Open Air

Fr., 30.Mai Kirchdorf/Haag (DE), Bavarian Battle Open Air

Sa., 31.Mai Oberndorf am Lech (DE), Bavarian Metalheadz Open Air

TANKARD sind:

Gerre – Vocals

Frank – Bass

Andi – Gitarre

Gerd – Drums