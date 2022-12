Tankred Band 1 Weihrauch und Schwert von Michael Römling Buchkritik

Tankred- Weihrauch und Schwert ist das erste Buch einer neuen Reihe von Autor Michael Römling um den jungen Tankred.

Tankred lebt 882 in der Eifel in einem Kloster als Bibliothekar, er liebt die Bücher und die Wissenschaft, jedoch ist er nicht freiwillig im Kloster, sondern wurde als Strafe dorthin verband. Eigentlich ist er ein junger Adelssohn, der von seinem Vater verstoßen worden ist.

Die langen Jahre im Kloster haben ihm jedoch nicht seine Fertigkeiten ausgetrieben, die er seit seiner Kindheit gelernt hat: Reiten und Kämpfen. Dies kommt ihm zugute, als die Normannen, die sich immer weiter in Europa ausbreiten, nun auch den Rhein befahren und bis in die Eifel vorstoßen.

Liebstes Objekt der Plünderungen sind die reichen und zumeist wenig geschützten Klöster. Auch Tankreds Kloster wird überfallen, den meisten Mönchen gelingt die Flucht. Auch Tankred kann entkommen, jedoch nicht ohne seinen mittlerweile bettlägerigen Mentor.

Die Flucht zu zweit ist schwierig genug, doch Tankred sorgt sich zudem um seine Halbschwester Judith, die versteckt vor ihren Eltern in Aachen lebt. Den Weg dorthin tritt er alleine an, ein kampferprobter Mann ist in jeder Stadt gerne gesehen. Denn die Nordmänner haben sich zu einem riesigen Heer vereinigt und verwüsten die Gegend.

Endlich in Aachen angekommen, muss Tankred feststellen, dass er zu spät gekommen ist und seine Schwester bereits geraubt wurde. Erneut macht er sich auf den Weg, diesmal als Verfolger der Nordmänner, immer mit der Hoffnung, Judith noch lebend vorzufinden und befreien zu können.

Tankred- Weihrauch und Schwert ist der erste Band einer Reihe um den jungen Adelssohn Tankred, der im 9. Jahrhundert unfreiwillig in die Rolle des Kämpfers gedrängt wird, um seine Schwester zu befreien.

Seine Lebensgeschichte mit dem Leben als Adelssohn und dann das Leben im Kloster haben ihn geprägt. So ist er jederzeit zu einem wissenschaftlichen Diskurs fähig und zitiert gerne alte Philosophen und neue Denker, die sich nicht unbedingt an die Lehre der Kirche halten.

Gleichzeitig erwachen nach vielen Jahren wieder die Instinkte des Kämpfer in ihm. Und lange zurück gehaltene Gedanken an seine Zeit vor dem Kloster werden wieder wach. Diese Zerrissenheit macht die Figur Tankreds aus. Wissenschaftlicher Denker, besonnener Kämpfer, aber auch liebender Bruder und rachesuchender Sohn.

Mit dieser Mischung erkundet der Leser zusammen mit Tankred die mittelalterliche Eifel und trifft auf Standesdünkel, Intrigen , und nicht zuletzt auf die wilden Nordmänner. Dies alles wird sehr bildreich und lebendig beschrieben, es macht Freude mit Tankred zu reiten, auch wenn die Zeit nicht sehr erfreulich ist, gebrandschatzte Dörfer, vertriebene Familien und auf vielfältige Weise zerstörte Leben zeigen die Grausamkeit von Krieg und Habgier.

Insgesamt ein sehr kurzweiliges und durchaus spannendes Buch, mit einem schönen Ausblick auf die mittelalterliche Eifel und interessanten Schilderungen der nicht zuletzt aufgrund ihrer Schiffe so weit ins Landesinnere vorgedrungenen Nordmänner. Ich bin gespannt auf den Folgeband.

