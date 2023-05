Tesla: Album-Details zu “Full Throttle Live”

Die Veteran-Hardrock-Band Tesla wird am 26. Mai 2023 ihr neues Live-Album “Full Throttle Live” veröffentlichen. Der Longplayer wird die letzte Single “Time To Rock!” enthalten sowie weitere Stücke, die allesamt im vergangenen August im Full Throttle Saloon in Sturgis, South Dakota, aufgenommen wurden. Aufgenommen, abgemischt und produziert von Gitarrist Frank Hannon und Bassist Brian Wheat. Als Bonus-Track gibt es den Aerosmith-Klassiker “S.O.S. (Too Bad)” aus dem Jahre 1974.

© Tesla – Full Throttle Live Artwork

Tracklisting:

Miles Away Changes Time to Rock Breakin’ Free Call It What You Want Lazy Days Crazy Nights Cold Blue Steel Edison’s Medicine S.O.S. (Too Bad)