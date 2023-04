The Acacia Strain haben mit “Chain” eine neue Single draußen und kündigen direkt zwei neue Studioalben via Rise Records an. Die beiden Werke heißen “Step Into The Light” und “Failure Will Follow”. Vincent Bennett (Vocals), Devin Shidaker (Gitarre), Mike Mulholland (Gitarre), Griffin Landa (Bass) und Drummer Kevin Boutot überraschten ihre Fans einmal mehr, indem sie gleich zwei neue Alben ankündigten, die beide am 12.05. über Rise Records veröffentlicht werden.

Heute teilen sie mit “CHAIN” (featuring Chamber’s Jacob Lilly) einen weiteren Song von STEP INTO THE LIGHT. Hört Euch den Song hier an. Oder weiter unten mitsamt Visualizer sehen!

“Chain’ ist wahrscheinlich der härteste Song, den wir je geschrieben haben”, sagt Bennett. “Shout out to Jacob Lilly.”

Stream zum Album “Step Into The Light”.

STEP INTO THE LIGHT TRACK LISTING:

“FLOURISHING”

“CALF’S BLOOD”

“CHAIN” (FEAT. JACOB LILLY)

“FRESH BONES”

“TEETH OF THE CURSED DOG”

“OPEN WOUND”

“SINKHOLE” (FEAT. JOSEF ALFONSO)

“IS THIS REALLY HAPPENING?”

“UNTENDED GRAVES”

“NONE OF US ASKED TO BE HERE”

failure will follow TRACK LISTING:

“pillar of salt” (feat. Dylan walker + iRiS.exe)

“bog walker”

“basin of vows” (feat. ethan mccarthy)

Nach dem “Chain”-Visualizer gibt es noch zwei weitere Stücke: “Fresh Bones” und “Untended Graves”