The Baseballs: Neues Album „That’s Alright“ erschienen

Im Sommer 2023 ist Digger bei den Baseballs ausgestiegen. Sam und Basti haben sich dazu entschieden, die Band als Duo weiterzuführen. Wie das nun klingt, gibt es seit Ende September 2024 auf dem neuen Album „That’s Alright“ zu hören. Zuletzt ist das Album „Hot Shots“ im Jahr 2021 erschienen. Der Nachfolger erschien kürzlich via Madizin Next / Believe.

Auf dem Album sind „As It Was“ von Harry Styles, „Unwritten“ von Natasha Bedingfield zu hören. Ihre Kulthits „Hot N Cold“, „Umbrella“ & „Bleeding Love“ haben sie neu aufgenommen und in ein neues Gewand gepackt.

Produziert von Thomas Porzig (Wincent Weiss, Apache 207, Beatrice Egli uvm.) und Stammgitarrist Till Kersting.

„That’s Alright“ erscheint am 27.09.2024 via Madizin Next / Believe auf allen Plattformen, auf Vinyl und CD.

© The Baseballs – That’s Alright (Artwork)