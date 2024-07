The Browning schließen Aufnahmen zum neuen Album ab

The Browning haben mit den Songs „Deceiver“, „Hivemind“ und „Poison“ ihre Fans gut unterhalten können. Die Band um Frontmann Johnny McBee meldet sich jetzt aber mit guten Nachrichten zurück. Das Album ist fertig und die Aufnahmen dazu erfolgreich abgeschlossen.

Die Ankündigung ist weiter unten zu sehen und sagt “nur”: album is done. Weitere Informationen in Form einer Ankündigung, Tracklist, Veröffentlichungsdatum et cetera lassen noch auf sich warten.

Es wird allerdings auf Discord-Server verwiesen auf dem die Fans einen Vorgeschmack bekommen können.

Ihr fünftes Album “End Of Existence” erschien 2021, Mitte 2023 erschien ein Remix-Album namens “EoE Remixed”.