The Butcher Sisters veröffentlichen neue Video-Single “Bierdurst” feat. MEHNERSMOOS

Mit der TikTok-Legende Stroppo am Gesang kündigt die Mannheimer Band The Butcher Sisters ihre neue Single “Bierdurst” an. Mit dabei sind die Leute von Mehnersmoos.

Zum Videoclip schreiben die Herren:

“Als Manuel starb, konnte uns nur eins aufmuntern… BIER.

Also tranken wir an seinem Grab, und da – ein Wunder… Das BIER ließ ihn auferstehen! HALLELUJAH!

Doch zu früh gefreut… ALKOHOLFREI … Der TEUFEL steckte mal wieder im Detail.

KRUZIFIX NOCHEMOL!!! “

Neben Mehnersmoos waren auch bereits Alligatoah, den 257ern oder den Epic Metallern Equilibrium in Mannheim.

Und was sie in Mannheim erlebt haben, das wird Bestandteil des neuen Albums, das im Januar 2025 bei Arising Empire erscheinen wird! Weitere Infos dazu folgen!

© The Butcher Sisters feat. MEHNERSMOOS – „Bierdurst“ (Cover Artwork)

TBS live:

28.09.24 Dülmen – Freizeitbad (Last Chance to Dance)

18.10.24 Mannheim Maimarkt – Heimspiel II

30.11.24 Greven – Backyard Festival

Contra Promotion präsentiert:

The Butcher Sisters

»The Great Music Band Tour 2025«

Support: Bluthund

16.01.25 Frankfurt, Batschkapp

17.01.25 Leipzig, Täubchenthal

18.01.25 Berlin, Huxleys

23.01.25 CH-Solothurn, Kofmehl

24.01.25 München, Backstage

25.01.25 AT-Wien, Szene

30.01.25 Oberhausen, Turbinenhalle

31.01.25 Köln, Essigfabrik

01.02.25 Stuttgart, LKA Longhorn

06.02.25 Hamburg, Markthalle

07.02.25 Bremen, Schlachthof

08.02.25 Münster, Sputnikhalle

TBS sind:

Stroppo | Vocals

Manuel| GuitarDavid | GuitarBastian | Drums