The Cardigans veröffentlichen die „The Rest Of The Best“ Vol. 1 & Vol. 2

Von der Band The Cardigans wird am 6. September die beiden Compilation-Alben „The Rest Of The Best“ Vol. 1 & Vol. 2 erscheinen. „The Rest Of The Best“, Vol. 1 & 2 umfasst einige der Aufnahmen der Band, die zwischen 1994 und 2006 als B-Seiten auf Singles, Soundtracks und als Bonustracks auf japanischen, französischen und britischen Versionen ihrer Alben veröffentlicht wurden. Beide Bände wurden von The Cardigans zusammengestellt und von Ryan Smith bei Sterling Sound remastered. Das Artwork basiert auf Fotos des Fotografen Martin Bogren, der von Anfang an mit der Band zusammengearbeitet hat.

Die Band sagt: „Wir freuen uns sehr, diese Compilations zu veröffentlichen. Songs, die aus verschiedenen Gründen nicht auf unseren Studioalben zu finden waren. Jetzt kann unser Publikum alle B-Seiten in chronologischer Reihenfolge durchhören, und es ist eine reine Freude, in Erinnerungen an 1993 zu schwelgen. Es ist fast wie eine vergessene Platte, oder besser gesagt vier. Wir hoffen, dass ihr die 13-jährige Reise genießen werdet!“

Hier das Lyric-Video „My Favourite Game“ anschauen:

‘The Rest Of The Best’ Tracklists:

Vol. 1

© The Cardigans – The Rest Of The Best Vol. 1

Pooh Song I Figured Out (Demo ’93) After All… Demo ’93 Plain Parade Laika The Boys Are Back In Town Mr. Crowley Rise & Shine (UK Life Version) Carnival (Puck Version) Happy Meal I Nasty Sunny Beam Iron Man (First Try) Emmerdale Blah Blah Blah Losers (First Try) Lovefool (Puck Version) Country Hell Great Divide (Demo ’96) War (First Try) Cocktail Party Bloody Cocktail Party

Vol. 2

© The Cardigans – The Rest Of The Best Vol. 2

War Deuce Das Model (’00) For What It’s Worth (Polar Session ’01) Communication (Polar Session ’01) If There Is A Chance Hold Me (Mini Version) Hold Me The Road You’re The Storm (Sandkvie Session) You’re The Storm (First Demo) For The Boys (If You Were) Less Like Me Slowdown Town Give Me Your Eyes