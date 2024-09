The Darkness kündigen Album “Dreams On Toast” an

Mit “Dreams On Toast” kündigt The Darkness ihr neues Studioalbum an. Erscheinen soll es im März 2025 über Cooking Vinyl. Die Single “The Longest Kiss” ist ab jetzt erhältlich. Pre-Order für das Album läuft hier.

© The Darkness – Dreams On Toast (Artwork)

„Kennst du das, wenn Gottes Atem deine Seele kitzelt und dir sagt, dass du etwas erschaffen sollst? Ja, ich muss auch immer kichern. Aber du kannst nicht widerstehen“, kommentiert Frontmann Justin Hawkins. „Gott mag nicht mehr die Kraft haben, die sie einmal hatte, aber man kann über sie sagen, was man will, sie weiß verdammt gut, dass die Welt jetzt Rock braucht, süßen Rock. Und wer sind wir, bloße Sterbliche mit außergewöhnlichen Fähigkeiten, dass wir mit dem Göttlichen streiten?

„Also haben wir uns hingesetzt und angestrengt über die Besten der Besten nachgedacht, die Elite-Songs, die lebensverändernde Musik der Jahrhunderte. Dann haben wir vor dem Mittagessen ein Dutzend Knaller rausgehauen. Und diese Knaller präsentieren wir Ihnen hier, schwelgend in einem aromatischen Klangragout, serviert auf den verkohlten Überresten unserer neidischen Zeitgenossen … meine Damen und Herren, ich präsentiere Ihnen Dreams On Toast!“

Justin erklärt: „Misty Orchards! Das ist nicht mein Pornoname, sondern die Art von Landschaft, die ich liebe. Ich erwachte an einem solchen Aussichtspunkt in der reizenden schottischen Hochlandstadt Nairn am Morgen, als mich die Inspiration für den Text von „The Longest Kiss“ überkam. Ich hatte trübe Augen und war in einer endlosen Umarmung mit meinem Partner (in der Lebensmitte) gefangen. Seltsam, dass ich immer noch singen kann, aber das ist ein Beweis für die Widerstandsfähigkeit des Menschen, insbesondere von Leadsängern.

Die Musik selbst ist eine Komposition, die vom Klavier angeführt wird. Den Refrain haben mein Bruder und ich uns ausgedacht, nachdem er sich bei einer beeindruckenden Kneipentour viel Zeit gelassen hatte, um seine Blase zu entleeren. Die Strophen wurden aus einem Lied transponiert, an dem ich seit Jahrzehnten als Teil eines Musicals über den Zusammenbruch der Fischereiindustrie in Lowestoft arbeite, das den Titel „Der Zusammenbruch der Fischereiindustrie in Lowestoft“ trägt.

Das Musical ist noch nicht fertig. Aber „The Longest Kiss“ ist es. Die Ergebnisse sind erstaunlich. Wir sind alle sehr stolz darauf. Bitte genießen Sie es!”

The Darkness

“Dreams On Toast”

Label: Cooking Vinyl

Vertrieb: Indigo

VÖ: 28.03.2025