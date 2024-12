The Darkness: neuer Song „I Hate Myself“ draußen

The Darkness haben einen neuen Song mit dem düsteren Titel „I Hate Myself“ veröffentlicht. Das neue Album „Dreams on Toast“ ist ab dem 28. März 2025 erhältlich. Nach der Premiere mit Jo Whiley auf BBC Radio 2 Montagabend, haben The Darkness nun ihre explosive neue Single „I Hate Myself“ veröffentlicht. Es ist die zweite Single aus ihrem kommenden achten Studioalbum „Dreams On Toast“, das am 28. März über Cooking Vinyl erscheint.

The Darkness – I Hate Myself (Visualiser)

Der Punk-Rock-Glam-Sound von „I Hate Myself“ zeigt Justin Hawkins in selbstironischer Stimmung, während er den Zusammenbruch einer Beziehung aufzeichnet und dabei direkt mit dem Finger auf sich selbst zeigt.

Über die Single sagt Justin Hawkins: „Endlich eine fröhliche, ausgelassene Feier des Selbsthasses. Ich denke, ohne Reue lernen wir weniger aus unseren Erfahrungen – sie zu leugnen und zu verdrängen, bedeutet, uns selbst die Möglichkeit zu nehmen, zu wachsen. Es ist also an der Zeit, dass wir diese erhebende Ode an die Reue singen, in der Hoffnung, dass wir nicht wieder dieselben Fehler machen und sich die Geschichte nicht wiederholt.“

