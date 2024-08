The Hives: neues Video “Rigor Mortis Radio” draußen

Kürzlich hat die schwedische Band The Hives zur Single “Rigor Mortis Radio” ein Video veröffentlicht, bei dem Filip Nilsson Regie führte. Das Video ist das Ergebnis ihrer Sommer-Supporttour mit den Foo Fighters und der Ankündigung ihrer nordamerikanischen Herbsttournee 2024, mit Terminen in NYC im Kings Theatre, Boston im Roadrunner und Philadelphia im Fillmore. Außerdem werden sie beim Sea.Hear.Now Festival in Asbury Park, NJ, und beim Oceans Calling Festival in Ocean City, MD, auftreten.

© The Hives – The Death Of Randy Fitzsimmons Artwork

Das größte Arenakonzert der Hives in ihrer Karriere findet am 8. Oktober im 20.000 Zuschauer fassenden Palacio De Los Deportes in Mexico City statt. Die Nordamerika-Tournee 2023 der Band war innerhalb von 15 Minuten komplett ausverkauft.

Letztes Jahr veröffentlichten The Hives ihr erstes Album seit über einem Jahrzehnt, The Death of Randy Fitzsimmons.