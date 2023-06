The Modern Age Slavery mit Korn-Coverversion zu “Blind” samt Video

Die Band The Modern Age Slavery hat mit einer Korn-Coverversion zu “Blind” mitsamt Video einen neuen Song veröffentlicht. Das neue Studioalbum “1901 | The First Mother” erscheint heute.

Ein Favorit der Band, obwohl KORN nicht zur Death Metal-Sparte gehört. “Wir wollten eine Coverversion machen, die wirklich heraussticht, die im Gegensatz zu allen anderen Tracks nicht voll im The Modern Age-Stil ist. Es ist tatsächlich das erste Mal, dass wir cleane Vocals einfügen, die nicht im Hintergrund sind. Wir sind alle gespannt, was unsere Hörer und Freunde davon halten werden…”, kommentiert die Band.

Seht das Video hier:

Bestellt “1901 | The First Mother” im physischen Format eurer Wahl (CD-Digipak, Bundle mit der CD und einem exklusiven T-Shirt) hier:

https://lnk.to/TheModernAgeSlavery1901

© The Modern Age Slavery – 1901 | The First Mother Artwork

1901 | The First Mother Tracklist:

Pro Patria Mori KLLD Irradiate All The Earth The Hip Lilibeth Overture To Silence OXYgen Nytric Victoria’s Death The Age Of Great Men Blind (Korn Cover)

“Irradiate All The Earth” (music video):

“KLLD” (visualizer video):

“Pro Patria Mori” (music video):