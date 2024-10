The Offspring kündigen Supercharged Tour, neue Single „OK, But This Is The Last Time“

Am vergangenen Freitag erschien das neue The Offspring-Studioalbum „Supercharged“ und kündigen entsprechende Tour für Herbst 2025 an. Außerdem gibt es eine neue Single mit dem Titel „OK, But This Is The Last Time“ sowie einem Lyric-Video. Das Album wurde mit dem langjährigen Weggefährten Bob Rock produziert, und zwar wurde in Maui, Vancouver und Huntington Beach aufgenommen und ist jetzt über Concord Records erhältlich. Ein offizielles Musikvideo folgt in Kürze.

Supercharged Tour 2025, Deutschland-Daten

Special Guest: Simple Plan

27.10.25 Berlin – Uber Arena

28.10.25 Hamburg – Barclays Arena

30.10.25 München – Olympiahalle

02.11.25 Frankfurt – Festhalle

05.11.25 Köln – Lanxess Arena

© The Offspring Supercharged Worldwide in ’25 w Simple Plan