The Plot In You kündigen “Vol. 3” EP an, neuer Track “Been Here Before” draußen

The Plot In You kündigen ihre neue EP “Vol. 3” für eine Veröffentlichung am 8. November 2024 an. Ein neuer Track mit dem Namen “Been Here Before” ist ebenfalls draußen und zwar samt Musikvideo. Erscheinen wird die Platte über Fearless Records. Textlich handelt der Song von den Höhen und Tiefen einer Beziehung.

Zu „Been Here Before“ sagte Sänger Landon Tewers:

„Dieser Song war der erste Plot-Song, bei dem ich mich von einigen Pop-Punk-Künstlern inspirieren ließ. Er handelt von Beziehungsthemen und dem Auf und Ab, das entsteht, wenn man mit jemandem schwere Zeiten durchmacht.“

Vorher hat die Band ihre EP „Vol. 2“ veröffentlicht, die die Titel „Closure“, „Don’t Look Away“ und „All That I Can Give“ enthält.

THE PLOT IN YOU – MAINLAND EU DATES – FALL 2024

September 12th @ 013 Poppodium (Tilburg, NL)

September 13th @ Backstage (Munchen, DE)

September 14th @ Huxleys Neue Welt (Berlin, DE)

September 15th @ E-Werk (Koln, DE)

© The Plot In You – Vol. 3 (EP Artwork)

Tracklisting

Been Here Before Pretend Spare Me