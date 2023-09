The Rolling Stones mit Tracklist zu “Hackney Diamonds”, Mick Jagger teasert weiteres neues Album an

The Rolling Stones kündigten kürzlich ihr neues Studioalbum an, jetzt gibt es die Tracklist zu “Hackney Diamonds”. Außerdem: Mick Jagger teasert weiteres neues Album an. Erscheinen wird es am 20. Oktober 2023.

„Hackney Diamonds“ ist ab 20. Oktober 2023 digital und physisch erhältlich und bereits vorbestellbar. Es ist das erste Album, das die Stones mit dem New Yorker Produzenten und Musiker Andrew Watt aufnahmen (Elton John, Pearl Jam, Iggy Pop u.a.).

Die Hauptrolle im Video spielt die Emmy-Nominierte Sydney Sweeney (The White Lotus, Euphoria, The Handmaid’s Tale), Regie führte Francois Rousselet, der auch schon für den Clip zu „Ride ‘Em On Down“ vom 2016er Album „Blue & Lonesome“ zuständig war.

Neben dem Albumopener „Angry“ finden sich 11 weitere Songs auf dem Longplayer, davon zwei vom 2021 verstorbenen Drummer Charlie Watts, nämlich „Mess It Up“ und „Live By The Sword“. „Live By The Sword“ enthält außerdem Bass-Parts des ehemaligen Bassisten Bill Wyman. „Sweet Sounds Of Heaven“ featured niemand Geringeren als Lady Gaga und am Piano & Keyboard gibt sich dabei Stevie Wonder die Ehre. Bei „Bite My Head Off“ hört man am Bass Paul McCartney und bei „Get Close“ und „Live By The Sword“ darf selbst Elton John am Klavier nicht fehlen.

Wie die Kollegen vom Rolling Stone Magazin berichten, deutete Frontmann Mick Jagger auch ein weiteres Studioalbum, das laut eigenen Aussagen zu 3/4 fertig sei.

Hier das Video „Angry“ anschauen:

© The Rolling Stones – Hackney Diamonds (Artwork)

HACKNEY DIAMONDS TRACKLIST

ANGRY

GET CLOSE

DEPENDING ON YOU

BITE MY HEAD OFF

WHOLE WIDE WORLD

DREAMY SKIES

MESS IT UP

LIVE BY THE SWORD

DRIVING ME TOO HARD

TELL ME STRAIGHT

SWEET SOUNDS OF HEAVEN

ROLLING STONE BLUES

Share this: Twitter

Facebook

More

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon