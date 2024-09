The SoapGirls auf “Wild At Heart”-Tour in Europa

Das Rockduo The SoapGirls kündigt ihre “Wild At Heart”-Tour auch für zahlreiche Stationen in Europa an. Die Tournee beginnt am 03. Oktober in Haarlem in den Niederlanden und führt an 13 Terminen unter anderem nach Berlin, Dresden, Stuttgart und Hamburg und endet mit einer Show in Frankfurt am 31. Oktober zu Halloween. Bevor es die Termine gibt, hier ein Stück von dem Duo.

Die Band besteht aus den Schwestern Camille (Mille) am Bass/Gesang und Noémie (Mie) Debray an der Gitarre/Gesang.

Alle Termine hier:

Oktober – Patronaat, Haarlem/Niederlande Oktober – Muziekcafe, Helmond/Niederlande Oktober – Musicon, Den Haag/Niederlande Oktober – Ostpol, Dresden Oktober – Pitcher, Düsseldorf Oktober – Don’t Panic, Essen Oktober – Helene P, Stuttgart Oktober – Alte Zimmerei, Schwäbisch Hall Oktober – Hemperium, Ulm Oktober – Nochtspeicher, Hamburg Oktober – Hafenbar Tegel, Berlin Oktober – Conne Island, Leipzig Oktober – Steinbruch Theater, Frankfurt

Weitere Termine für UK und Europa werden noch bekannt gegeben – siehe