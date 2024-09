Turbostaat kündigen Wiederveröffentlichungen an, ein neues Album und eine Tour zu 25 Jahre Bandjubiläum

Turbostaat kündigen sieben Wiederveröffentlichungen, ein neues Album und eine Tour zum 25 Jahre Bandjubiläum an. Das Tour-Konzept kann man ohne Scham als ehrgeizig bezeichnen, denn jede Stadt bekommt eines der Alben in Gänze zu hören. Parallel zur Tour erscheinen alle Turbostaat-Studioalben in frischgepressten Vinyl-Auflagen. Ganz nebenbei kündigen sie auch schon das achte Studioalbum für Januar 2025 an.

Dass die Reise noch lange kein Ende gefunden hat, machen Turbostaat dann auch ganz nebenbei klar, indem sie eine weitere Release-Show für den 16. Januar und ihr achtes Album “Alter Zorn” ankündigen.

25 Jahre Turbostaat

24.10.2024 Lübeck, Treibsand “Flamingo”

25.10.2024 Bremen, Schlachthof “Schwan”

26.10.2024 Chemnitz, AJZ Talschock “Vormann Leiss”

27.10.2024 Berlin, SO36 “Das Island Manöver”

28.10.2024 Göttingen, MUSA “Stadt der Angst”

30.10.2024 Frankfurt, Zoom “Abalonia”

31.10.2024 Nürnberg, Z-Bau “Uthlande”

08.11.2024 Husum, Speicher “Nachtbrot”

16.01.2025 Hamburg, Markthalle “Alter Zorn”

© Turbostaat 25 Jahre