U2 kündigen „How To Dismantle An Atomic Bomb“ 20th Anniversary Edition an

Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums von ihrem mit acht Grammys ausgezeichneten Album „How To Dismantle An Atomic Bomb“ kündigt die irische Rock-Pop-Band eine 20th Anniversary Edition an. Diese wird am 22. November 2024 erscheinen. Einen Trailer gibt es weiter unten zu sehen, ebenso zwei andere Videos.

Trailer:

Außerdem gibt gleichzeitig die Ankündigung eines Schattenalbums mit dem Titel „How To Re-Assemble An Atomic Bomb“ an, das neue, bisher unveröffentlichte Songs enthält, die im Archiv der ursprünglichen Aufnahmesessions des Albums entdeckt wurden. Die ersten Songs von „How To Re-Assemble An Atomic Bomb“, die am 29. November 2024 veröffentlicht werden, sind „Country Mile“ und „Picture Of You (X + W)“.

Hier das Lyric-Video „Country Mile” anschauen:

Hier das Lyric-Video „Picture Of You (X + W)“:

The Edge selbst sagt über die Veröffentlichung von „How To Re-Assemble An Atomic Bomb“: „Die Sessions zu ‚How To Dismantle An Atomic Bomb‘ waren eine so kreative Zeit für die Band, wir haben im Studio so viele Songideen ausprobiert. Wir wurden inspiriert, unsere frühen musikalischen Einflüsse wieder aufzugreifen, und es war eine Zeit tiefer persönlicher Selbstbesinnung für Bono, der versuchte, den Tod seines Vaters zu verarbeiten – zu verarbeiten. Für diese Jubiläumsausgabe habe ich in meinem persönlichen Archiv nachgesehen, ob es noch unveröffentlichte Perlen gibt, und ich habe den Jackpot geknackt. Wir haben zehn ausgewählt, die uns wirklich angesprochen haben. Obwohl wir diese Songs damals beiseite gelassen haben, erkennen wir im Nachhinein, dass unser anfängliches Gefühl, dass sie Kandidaten für das Album sein könnten, richtig war, wir waren auf etwas gestoßen. Was Sie auf diesem Schattenalbum bekommen, ist diese rohe Energie der Entdeckung, die gefühlsmäßige Wirkung der Musik, eine klangliche Erzählung, ein Moment in der Zeit, die Erkundung und Interaktion von vier Musikern, die zusammen in einem Raum spielen … das ist der pure U2-Drop.“

„How To Dismantle An Atomic Bomb“ ist das elfte Studioalbum von U2. Es wurde am 22. November 2004 von Island Records / Interscope veröffentlicht und erreichte in 34 Ländern der Welt Platz 1, darunter Irland, Großbritannien und die USA. „How To Dismantle An Atomic Bomb“ wurde im Studio der Band in Hanover Quay, Dublin, und in Südfrankreich aufgenommen und von Steve Lilywhite produziert.

© U2 – How To Dismantle An Atomic Bomb (Artwork)

Tracklist des remastered How To Dismantle An Atomic Bomb 20th Anniversary Reissue:

Vertigo Miracle Drug Sometimes You Can’t Make It on Your Own Love and Peace or Else City of Blinding Lights All Because of You A Man and a Woman Crumbs from Your Table One Step Closer Original of the Species Yahweh Fast Cars