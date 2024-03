Uli Sailor – Für immer jung (EP) CD Kritik

Nach den beiden Cover-EP „Punkrock Piano 1“ und „Punkrock Piano 2“ gibt es von Uli Sailor nun seit dem 1. März 2024 die EP „Für immer jung“. Die Information schreibt folgerichtig: „Klavier, Cello und Gesang. Ist das Punkrock? Die Puristen würden empört widersprechen. Aber dann kennen sie Uli Sailor nicht. Denn sonst wüssten sie, dass für energetischen Punkrock Stromgitarren, Bässe und ein Schlagzeug zwar nützlich, aber keinesfalls erforderlich sind.“ Dieser Frage widmen wir uns sicherlich auch zwischendurch.

© Uli Sailor – Für Immer Jung EP Cover

Die EP startet mit „Live Fast Die Punk“ und wird gefolgt von dem wahrscheinlich ernstesten Stück namens „Nein To 5“. Kenner wissen: ein Wortspiel mit 9 to 5. Ein Hinterfragen des Arbeitengehens. Nein, du hast nie genug gearbeitet. Oder: nein zu 9 to 5.

„Seniorpunk“ besitzt ein Posaunensolo und einen Cello-Einsatz. Entstanden ist das Stück wohl als die Band Terrorgruppe, als Uli Sailor dort noch spielte und es die Gruppe noch gab, und sie den Instagram-Account von Kein Bock Auf Nazis übernommen haben. Die Aufgabe war: Jedes Bandmitglied schreibt einen Song. Das Resultat ist hier zu hören.

„Rock ist tot“ basiert auf die Aussage von Gene Simmons von Kiss in einem Interview, der das nämlich gesagt hat. „Grunge Revival“ thematisiert schon wieder Gitarrenmusik. Dieses Mal die gute alte Zeit in den 1990er Jahren. Viele gute Platten sind erschienen.

Ist das noch Punkrock? Gehören tatsächlich keine Gitarren da rein? Jein. Ich fand, die Cover-EPs haben mich mehr abgeholt. Vermutlich, weil mir die Stücke geläufig sind und ich eine Punk-Verbindung herstellen kann. Das muss ich mir hier eigenständig erarbeiten. Ähnliches haben ja schon heutige Größen wie Apocalyptica, 2Cellos und Eklipse gemacht und geschafft. Alle genannten konnte mich trotz allem überzeugen. Aber: ich sehe die Künstler nicht in dem Genre, dass sie coverten. Apocalypica sind Cellisten, deren Musik ich mag. Ebenso waren das 2Cellos und Eklipse mit verschiedenen klassischen Instrumenten.

Uli Sailor und das Punkrock Piano werden für mich wahrscheinlich eher Piano-Musik mit Punk-Attitüde sein als ein punkrockiges Piano. Trotz alledem holt diese EP mich nicht mit dem gleichen Schwung ab, wie die Cover-EPs. Was nicht bedeutet, dass dieses Release schlecht ist. Das Wagnis des Reinhörens lohnt sich dennoch.

Mit seinem Piano geht Uli Sailor auf Tour, gerne laden wir euch zu folgenden Shows ein:

ULI SAILOR – Punkrock Piano Live 2024

12.03. Hannover, TAK Theater

13.03. Oberhausen, Druckluft

14.03. Jülich, KUBA

15.03. Hamburg, Nochtwache

16.03. Bremen, KITO

18.03. Karlsruhe, Café NUN

19.03. Wiesbaden, Kreativfabrik

20.03. Nürnberg, Roter Salon / Z-Bau

21.03. Stuttgart, Goldmarks

22.03. Jena, Rosenkeller

23.03. Berlin, Badehaus

24.04. Hamburg, Grünspan (mit Kapelle Petra)

25.04. CH – Thun, Café Mokka

26.04. CH – St. Gallen, Torpedo Bar

27.04. CH – Bern, Planet Spade

01.06. Visbek, Visbek Rockt

Video „Grunge Revival“:

Video „Seniorpunk“:

Teilen mit: Twitter

Facebook

Mehr

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon