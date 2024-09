Underoath experimentieren auf “Teeth”

Eine brandneue Single namens “Teeth” gibt es von der Band Underoath. Das (Metal)core lasse ich weg. Warum könnt ihr euch weiter unten anhören. Es ist ein Experiment. Aktuell tourt die Band im Rahmen des 20-jährigen Jubiläums des 2004 Werks “They’re Only Chasing Safety”.

Sänger Spencer Chamberlain kann zur Bedeutung des Texts von diesem Song etwas mitteilen und bietet folgende Einblicke:

„Mit unserem neuen Song ‚Teeth‘ sind wir in ein für mich ziemlich aufregendes Gebiet eingetaucht – etwas, das ich mit dieser Band schon immer erkunden wollte, aber nie für möglich gehalten habe. Es hat fast eine Stimmung, die an klassische Hip-Hop-Samples erinnert oder an etwas, das Linkin Park gemacht haben könnte, was ich so cool finde. Ich hätte nie gedacht, dass wir das tatsächlich in einem Underoath-Song durchziehen würden, aber es kam so natürlich zusammen.

Der Text des Songs versetzt dich in ein Szenario von Raubtier und Beute, und in diesem Fall bin ich die Beute. Ich fordere die andere Person heraus, sich ihrer kannibalistischen Natur zu stellen, und erkläre mir, wie es sich anfühlt, mein Leben zu zerreißen, während ich vor ihnen verblute.“

© Underoath – Teeth (Cover)

Gitarrist Timothy McTague fügte hinzu:

„Eine Sache, auf die wir immer wieder zurückkommen, wenn wir dieses neue Kapitel der Band beginnen, ist, uns einfach reinzuhängen. Nichts ist „nicht wir“ und ich denke, wir haben uns daran erinnert, dass wir tun können, was immer wir wollen. Anstatt zu versuchen, eine bestimmte Art von Song zu schreiben … lassen wir es einfach von selbst schreiben.

Ich denke, die wirklich schwierige und bedeutsame Arbeit als Künstler besteht darin, zu wissen, wann man sich zurückhalten muss, und Kreativität besteht manchmal darin, den Song von selbst schreiben zu lassen und nicht zu versuchen, ihn in etwas zu formen, was er nicht ist. Heute denke ich mehr denn je, dass Songs eine Identität und fast eine Seele haben, wenn man sie lässt, und das ist ‚Teeth‘ für mich.“