Unzucht trennen sich von Der Schulz nach Oomph!-Beitritt

Die Band Unzucht schreibt in einem aktuellen Statement, dass die Gruppe sich von ihrem Sänger Der Schulz trennen wird. Das wurde dem Vokalisten wohl schon im Sommer mitgeteilt. Grund dafür scheint der Einstieg von Der Schulz bei Oomph! gewesen zu sein. Die letzte in der aktuellen Besetzung findet am 16. Dezember 2023 in Hannover statt.

Das Statement liest sich wie folgt: „LETZTE UNZUCHT SHOW MIT DER SCHULZ AM 16. DEZ

Liebe Unzüchtige,

aufgrund der Entwicklungen in der jüngsten Vergangenheit haben wir heute Der Schulz mitgeteilt, dass wir als Band zukünftig ohne ihn weitermachen werden. Dass wir die Absicht hatten, haben wir Der Schulz bereits im Sommer mitgeteilt. Der Schulz hatte sich committed, die Shows dieses Jahr noch zu spielen.

Das Konzert am 16. Dezember 2023 im Musikzentrum Hannover wird dementsprechend das letzte in der alten Besetzung sein.

Im kommenden Jahr 2024 machen wir mit neuem Frontmann weiter. Bewerbungen für die vakante Position bitte ausschließlich per eMail an [email protected]

Cheers, alles Liebe und bis bald,

De Clercq, Fuhrmann, Donnie“

