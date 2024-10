Wachen! Wachen!: Der Scheibenwelt-Comic von Terry Pratchett Comic Kritik

Das Buch zu “Wachen! Wachen!” ist der achten Scheibenwelt-Roman aber der erste Band, der sich mit der Stadtwache beschäftigt. Erschienen 1991 bei Heyne, der Scheibenwelt-Comic dazu ist im Jahre 2002 erschienen. Geschrieben natürlich von Terry Pratchett.

Wachen! Wachen!_ Der Scheibenwelt-Comic von Terry Pratchett (© Manhattan Verlag)

Die Synopsis: “Der Patrizier ist einigen Bürgern von Ankh-Morpork ein Dorn im Auge. Sie wollen lieber einen König haben – wie in der guten alten Zeit. Und es soll natürlich ein König sein, der auf ihre Stimmen hört. Doch wie soll man die Stadt von der Rechtmäßigkeit eines neuen Königs überzeugen? Ganz einfach: Indem er einen Drachen tötet. Darum machen sich die Aufgeklärten Brüder der Völlig Schwarzen Nacht daran, einen Drachen zu beschwören. Dummerweise gerät er außer Kontrolle, weshalb alsbald Sam Mumm und seine verwegene Truppe von der Stadtwache gefordert sind. Sie sollen den nächtlichen Herumtreiber aufspüren, der Bürger in etwas verwandelt, das kleinen Holzkohle-Plätzchen ähnelt. Mumm, Karotte und Nobby Nobbs ziehen in den Kampf mit dem Feuer speienden Ungetüm. Bis von gänzlich unerwarteter Seite Rettung naht…”

Die zahlreichen Wortspielen aus dem englischen Original-Roman konnten weder in der deutschen Übersetzung akkurat eingebaut werden. Dafür gibt es teilweise andere. Und schon gar nicht in dem Comic. Aber: Das dient nur zum Verständnis bezüglich: was man erwarten kann und darf.

Der Scheibenwelt zu “Wachen! Wachen!” ist dennoch sehr gut gelungen und macht Spaß zu lesen. Natürlich. Wie soll es auch anders sein? Eine gute, berechtigte Frage. Wenn man mit dem Humor von Sir Terry Pratchett gut zurechtkommt, einer gekürzten aber dafür bebilderten Fassung (a.k.a. Comic) etwas abgewinnen kann, dann ist man hier richtig.