Walt Disney Lustiges Taschenbuch Band 591 Onkel Dagobert und der Infinity-Taler Comickritik

Lange musste man auf so ein Event warten. Erst wurde Marvel von Disney aufgekauft, danach fing man bei Marvel so nach und nach an, die Disney Figuren zu übernehmen und in klassische Comic-Cover zu integrieren. Den Höhepunkt fand dieses dann zum 100-jährigen Jubiläum in einer großartigen Serie an Disney und Marvel Covern, die auch im Rahmen der deutschen Spider-Man Reihe veröffentlicht wurden.

Nun ist es aber an der Zeit beim Ehapa-Verlag und dem alle vier Wochen erscheinenden Disney Aushängeschild „Walt Disneys Lustiges Taschenbuch“ ebenfalls eine Art von Crossover-Story zu veröffentlichen. Dabei handelt es sich aber nicht um eine Geschichte, in der die Figuren aus Entenhausen auf die Figuren aus New York treffen, sondern um eine Kollaboration des Kreativteams.

Für die Titelgebende Geschichte des Bandes „Onkel Dagobert und der Infinity-Taler“ konnte man niemand geringeren als Top-Autor Jason Aaron verpflichten. Dieser war in der Vergangenheit fast ausschließlich für Marvel tätig und hat dort unter anderem Jane Foster als weiblichen Thor eingeführt. Die Zeichnungen wurden von einer Gruppe an Disney Top-Zeichnern vorgenommen, bestehend aus Paolo Mottura, Francesco D’Ippolito, Vitale Mangiatordi, Giada Perissinotto, Lucio Di Guiseppe und Arianna Consonni

In der Geschichte entdeckt ein einsamer und unglücklicher Onkel Dagobert aus einer parallelen Welt, dass es noch weitere Erden gibt. Auf jeder dieser Erden gibt es auch einen Dagobert, der auch einen Glückszehner hat. Diese möchte der einsame Dagobert alle einsammeln, um so eine Lücke in seinem Leben zu füllen. Doch bei seiner Suche hat er die Rechnung ohne den Infinity-Taler und dem dazugehörigen Dagobert gemacht.

Diese Onkel Dagobert Geschichte erinnert nicht nur zufällig an die Infinity-Saga von Marvel, die Comic- und Filmfans schon seit Jahren lieben. In dieser Geschichte hat Jason Aaron den Grundstein für das Duck Universe gelegt. Dadurch hat er nun freie Hand und kann einige der beliebtesten Inkarnationen von Dagobert nutzen.

So gibt es beispielsweise ein Wiedersehen mit „Klondike Dagobert“, dem „Herrn von Duckenburgh“, oder auch „Schuhputzer Dagobert“. Diese stellen sich alle gegen den bösen Dagobert, sind aber nicht alleine, denn jede dieser Inkarnationen hat auch einen Düsentrieb und einen Donald.

Das „Walt Disney Lustiges Taschenbuch“ wäre aber nicht genau dieses, wenn es nicht noch mehr zu bieten hätte. Neben dieser Geschichte gibt es noch viele weitere Geschichten mit den Helden aus Entenhausen.

So gibt es ein Abenteuer mit Donald und der Suche nach der zerkratzen DVD, ein Abenteuer mit Daniel Düsentrieb, der sich zusammen mit Dussel auf die Suche nach einer neuen Materialart begibt. Dazu kommt noch eine weitere Erzählung mit Onkel Dagobert, der zurück zum Klondike geht. Natürlich darf auch Phantomias nicht zu kurz kommen, der mit Digitalo-Man einen neuen schrecklichen Gegner hat, der ihm das Leben schwer macht. Doch nicht nur die Helden mit Gefieder haben einen Platz in diesem Band 591 gefunden, sondern auch Micky Maus, Minnie Maus und Klarabella, die sich mit ganz anderen Problemen herumschlagen müssen.

Ein neues „Walt Disney Lustiges Taschenbuch“ ist immer wieder eine Freude. Die Menge an unterschiedlichen kurzen, oder langen Disney Geschichten und auch deren Mischung ist wirklich hervorragend. Leider war mir persönlich die Geschichte um den „Infinity-Taler“ ein wenig zu kurz – auch wenn sie wirklich unterhaltsam war – doch das ist zum Glück ja Geschmacksache.

Meine Meinung: 10 von 10 Punkten