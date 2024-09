„WaPo Duisburg“ verzeichnet Drehschluss für die 4. Staffel

WaPo steht für Wasserschutzpolizei. Für WaPo Duisburg gibt es seit kurzem das Ende der Dreharbeiten für die vierte Staffel zu verzeichnen. Neu an Bord ist Schauspielerin Bianca Nawrath als Hospitantin Klara Proske. Die 16 neuen Folgen sind voraussichtlich im Winter 2024/25 im Ersten zu sehen. Die letzten Szenen wurden am Rhein-Herne-Kanal in Duisburg gedreht. Mit dabei: Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link, der die Dreharbeiten beobachtete: “Es ist natürlich aufregend am Set zu stehen und sehr spannend mitzuerleben wie konzentriert und fokussiert das Team arbeitet. Für Duisburg ist es toll, dass die Serie hier spielt und natürlich freuen sich die Duisburgerinnen und Duisburger, wenn sie ihre Stadt im Fernsehen sehen.”

Verschiedene Szenarien gibt es obenauf. Mit dabei sind Gerhard Jäger (Markus John), Arda Turan (Yasemin Cetinkaya) und Bootsführer Mark Neumann (Timmi Trinks). Aber auch ihr Kollege Frank van Dijk (Niklas Osterloh), die neue Hospitantin der KriPo, Klara Proske (Bianca Nawrath) sowie Kriminalhauptkommissar Carsten Heinrich (Stefko Hanushevsky).

Bianca Nawrath ist neu an Bord: „Ich spiele Klara Proske, sie ist herrlich direkt, manchmal ein bisschen übereifrig und liebt ‚Schlabberkappes‘. Klara hat ihren eigenen Kopf, eine scharfe Zunge und ist die Tochter des Polizeipräsidenten, weshalb ordentlich Erwartungen und Leistungsdruck auf ihr lasten. Frisch aus der Polizeischule, hat sie keinen Bock, direkt am Schreibtisch zu enden. Mehr durch einen Zufall begegnet sie dem Team der WaPo, das ihr auf Anhieb sympathisch ist.”

„WaPo Duisburg“ ist eine Produktion der Warner Bros. ITVP Deutschland GmbH (Produzentin Hanna V. Kienbaum, Junior Producerin Marie Petershagen), im Auftrag der ARD-Media und der ARD für Das Erste. Die Redaktion haben Elke Kimmlinger und Abdullah Erdogan (beide WDR). Die Regie führen Saskia Weisheit und Jurij Neumann, die Autoren sind Arne Ahrens, Julia Drache, Stefan Scheich und Dirk Wellbrock. Es entstehen acht Folgen mit einer Länge von knapp 48 Minuten in Duisburg, Leverkusen, Brühl, Köln und Umgebung.