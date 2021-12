We Sleep – Uniform Fuckface CD Kritik

Die Recherche hat ergeben, das hier Ralf von Flowerviolence Records/Attack Of The Mad Axeman/My Own Lies/Gentle Art Of Chokin etc. am Schlagzeug sitzt. Weitere Informationen zu den Mitmusikern habe ich leider nicht. Die Band kommt jedenfalls aus Hamburg und haben 2020 ihr Album veröffentlicht. Zu hören gibt es auf diesem Release Fastcore/Powerviolence. Also, ziemlich schnellen Hardcore-Punk mit sehr direkten, angesäuerten/wütenden Texten.

© We Sleep – Uniform Fuckface

Die Band aus Hamburg ballert direkt mit “Gedankenlos” los und dreht immer wieder auf. Abwechslung gibt es kaum, ist dem Genre aber häufiger fremd und, denke ich, auch gewollt. We Sleep befassen sich mit sozial- und gesellschaftskritischen Themen und machen keine Gefangenen. Zumindest von den Titeln her, kann ich annehmen, dass die Stücke in deutscher und englischer Sprache sind. Die sieben Stücke werden in weniger als acht Minuten runtergespielt.

Wenn man schlechte Laune hat, sicherlich eine gute Platte. Sonderlich stark hervorstechende Melodien sucht man vergebens, dafür gibt es Geknüppel vor dem Herrn. Für Fans der Genres und Labels sicherlich eine neue, feine Band.

Wertung: 7,5 von 10 Punkten

Bandname: We Sleep

Albumtitel: Uniform Fuckface

Label: Sengaja Records, Flowerviolence Records

Land: Deutschland

Stil: Fastcore/Powerviolence

Veröffentlichungsdatum: 15. Mai 2017

Spielzeit: 7:42 Minuten

Format: Seven Inch – Review basiert auf auf dem Bandcamp-Release