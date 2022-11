Whodunnit? Ein Murder-Mystery von El Torres, Vicente Cifuentes und Ulises Arreola Comickritik

Dorry Quirrel wollte nur ihren Job als Dienstmädchen bei der reichen Familie Strutter antreten, doch wie so oft in ihrem Leben kommt alles anders. Ihrem Auftrag dem Herrn des Hauses Lord Strutter den Tee zu bringen kann sie leider nicht nachgehen, denn Lord Strutter ist ermordet worden.

Whodunnit? Ein Murder-Mystery von El Torres, Vicente Cifuentes und Ulises Arreola



Eigentlich sollte dieser Tag etwas Besonderes werden, denn Lord Strutter hatte die Familie zusammengerufen um eine große Ankündigung zu machen. Besonders ist der Tag geworden, aber nicht im geplanten Sinne. Doch wer hat den Lord umgebracht? Ein Motiv hatten alle Verwandten, denn die Ankündigung des Lords war, wie sich herausstellt, für sie nichts Positives.



Für die Ermittlungen werden die fähigsten Männer von Scotland Yard abbestellt. Dabei handelt es sich um Oberinspektor Forrester und seinen Assistenten Inspektor Wallcroft. Letzterer kennt Dorry aus einem lange vergessenen Abenteuer in Afrika und weiß um ihre Fähigkeiten, denn Dorry hat die Fähigkeit mit Geistern zu kommunizieren.



Leider hilft das nicht viel bei Lord Strutter, denn im Laufe der Jahre sind zu viele der Familie im Haus gestorben. Dennoch gibt es einen Hinweis, auf einen scheinbar vergessenen Geheimgang, den Dorry und Wallcroft nun erforschen. Dabei stoßen sie auf das Familiengeheimnis, welches noch schrecklicher ist als vorher schon angenommen.



Gleichzeitig versucht Forrester im Haus den Mordfall aufzuklären. Die Strutters und ihre weiteren Gäste sind aber alles andere als kooperativ. So verweigern sie die Aussage und ziehen sich in ihre Gemächer zurück. Ein großer Fehler, denn noch in der Nacht wird Lady Strutter, die nun Haus und Titel erbt ebenfalls vom Mörder besucht und auf brutalste Weise umgebracht wird. Ein Motiv hätten wieder alle Gäste, doch erneut haben auch alle ein Alibi. Oberinspektor Forrester steht vor einem Rätsel, welches es zu lösen gilt…



Mit der Murder Mystery Graphic Novel „Whodunnit?“ verneigen sich Autor El Torres und Zeichner Vicente Cifuentes sowie Ulises Arreola vor einem der wichtigsten Genres der britischen Literatur. Seit den Kriminalfällen von Agatha Christie kennt sie jeder, doch auch vorher war diese Art der Geschichtenerzählung schon sehr beliebt. Die Detektivgeschichte an sich erfreute sich immer großer Beliebtheit und gab dem Leser immer die Chance sich mit auf die Suche nach dem Mörder zu begeben.



Nun hat sich der Spanier El Torres genau dieses Thema für seine Geschichte ausgesucht. Im viktorianischen London wird ein Lord ermordet und jeder im Haus des Lords könnte der Mörder sein. Dabei lässt er nicht nur das „Whodunnit?“ Genre im Comic wieder aufleben, sondern nimmt auch noch Bezug zu etlichen anderen populären Formaten dieser Zeit. So werden auch noch Bereiche des Übersinnlichen (durch Dorrys Gabe) sowie Aspekte des Abenteuergroschenromans mit in die Handlung verwoben.



Für die Graphische Umsetzung dieser äußerst spannenden Geschichte konnte Vicente Cifuentes gewonnen werden, der nicht nur für seine herausragenden Arbeiten bei DC bekannt ist, sondern unter anderem auch für seine Arbeit an „Krieg der Welten“ von H.G. Wells. Nun hat er mit „Whodunnit?“ ein weiteres künstlerisches Meisterwerk abgeliefert. Seine Zeichnungen sind sehr detailverliebt. Dort stechen vor allem die Hintergründe und die Umgebung heraus, aber auch seine Darstellung der tierischen Figuren ist atemberauend.



„Whodunnit?“ ist ein ausgesprochen interessanter und manchmal auch sehr amüsanter Comicband. Die Veröffentlichung im Albumformat ist mehr als gerechtfertigt, da die Zeichnungen von Cifuentes und Arreola diese Größe verdienen.



Mir persönlich hat das nun bei Panini erschiene „Whodunnit?“ sehr gut gefallen. El Torres ist ein hervorragender Autor, den ich seit „Nancy in Hell“ und „Rogues!“ durch seinen absurden Humor wirklich schätze. Auch hier hat er mich nicht enttäuscht. Die Geschichte ist verworren und man kann den Hinweisen immer nur häppchenweise folge. Dennoch sollte man sich der Lektüre immer die alte „Murder Mystery“ Weisheit mit dem Täter halten – aber mehr möchte ich hier gar nicht verraten.



Meine Meinung: 10 von 10 Punkte